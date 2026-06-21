Alerta Ola Polar: una fuerte tormenta y frente helado azotará a parte del país por 48 horas y hay pronóstico de nieve.

Cada invierno, la posibilidad de que vuelva a nevar en Buenos Aires genera expectativa entre vecinos y aficionados a los fenómenos meteorológicos.

Con la llegada de una intensa ola de frío prevista para la próxima semana, muchos se preguntan si existe alguna chance de que la Ciudad y el conurbano vuelvan a teñirse de blanco.

Sin embargo, los especialistas advierten que las bajas temperaturas por sí solas no son suficientes para que se produzca una nevada. Para que este fenómeno ocurra, deben coincidir una serie de factores atmosféricos muy específicos.

¿Cuáles son las tres condiciones necesarias para que nieve en Buenos Aires?

Según los meteorólogos, la nieve solo puede llegar a la superficie cuando se combinan simultáneamente tres variables fundamentales:

1. Ingreso de aire polar intenso

Es indispensable que una masa de aire extremadamente fría avance sobre la región y permanezca estable en distintas capas de la atmósfera. No alcanza con temperaturas bajas cerca del suelo: el enfriamiento debe extenderse a gran altura.

2. Presencia de humedad y precipitaciones

La formación de nieve requiere nubes capaces de generar precipitaciones. Para ello, debe existir suficiente humedad en el ambiente que permita el desarrollo de sistemas nubosos activos.

3. Temperaturas cercanas a 0°C en superficie

Otro requisito clave es que el aire a nivel del suelo se mantenga alrededor de los 0°C o incluso por debajo de ese valor. De esta manera, los copos pueden conservar su estructura hasta llegar a la superficie sin derretirse durante la caída.

Alerta por posible caida de nieve en Buenos Aires: qué condiciones deben darse y cuándo bajará la temperatura ChatGPT - creada con IA

¿Qué indica el pronóstico para la próxima semana?

Los modelos meteorológicos anticipan un marcado descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los últimos días de junio.

Mientras que entre el jueves 18 y el lunes 22 las temperaturas máximas oscilarán entre los 13°C y 14°C, el ingreso de aire frío se hará más evidente a partir del martes 23, cuando la mínima descenderá hasta los 4°C.

Las jornadas más frías se esperan para el miércoles 24 y el jueves 25, con registros cercanos a los 3°C durante las primeras horas de la mañana.

¿Hay posibilidades de nieve?

A pesar del intenso frío pronosticado, las probabilidades de una nevada en Buenos Aires son prácticamente nulas en el corto plazo.

La razón principal es la ausencia de precipitaciones. Los pronósticos indican cielos parcialmente nublados o despejados durante los días más fríos de la semana, sin lluvias ni condiciones de humedad suficientes para generar nieve.

De esta manera, aunque los termómetros marcarán valores muy bajos para la región, la falta de uno de los ingredientes esenciales descarta la posibilidad de que se repita un fenómeno histórico como el registrado en julio de 2007.