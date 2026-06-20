La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha dictado la orden de retirar de manera inmediata todos los supermercados uno de los aceites de oliva más consumidos, debido a una falta grave al código alimentario que puede generar un eventual peligro para los usuarios .

La Disposición 7831/2025 publicada en el Boletín Oficial detalla que se trata de un "producto apócrifo" que no contiene el etiquetado correspondiente , razón por la cual se clasifica como un alimento ilegal.

¿Qué aceite de oliva ilegal fue prohibido por la ANMAT?

El organismo de control reveló que los aceites de oliva no carecen de registros de establecimiento y de producto como en otras decisiones similares, sino que al consultar al ente local se constató otra irregularidad.

Tras una investigación que determinó las irregularidades en el rotulado, el organismo de control ordenó el retiro de este producto:

“Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca; RNE 13721946; RNPA 13203106″.

ANMAT ordenó la prohibición de estos insumos " en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos " en su publicación oficial.

Los productos contaban con un RNE y un RNPA existentes, pero al consultar a la firma, pertenecía a otra razón social que no lo aceptó como propio ni como válidos .

Envases falsamente rotulados ponen en riesgo la salud pública al usar registros ilegales.

Además, los envases analizados estaban falsamente rotulados, ya que en su etiqueta presentaban un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) correspondiente a otro insumo.

ANMAT explicó en su sitio oficial cómo diferenciar los productos falsos de los verdaderos.

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre los shampoo peligrosos?

La ANMAT resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos ilegales " en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento “.

El organismo de control indicó que " no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad".

Además, también se ordenó suspender la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique los RNE o el RNPA de cualquiera de estos dos lotes por ser un etiquetado falso.

¿Cuál es el procedimiento para productos falsificados?

La ANMAT aclara en el anexo de sus resoluciones las diferencias que existen entre el producto auténtico y las unidades adulteradas.

Las modificaciones no solo afectan el registro, sino también las especificaciones técnicas que se presentan en el rotulado y en parte del contenido escrito. Por lo tanto, para entender el insumo, es necesario verificar el etiquetado original.

“En caso de poseer productos con las características descritas, los consumidores deberán contactarse con los entes de control a cargo vía correo electrónico o a través del sitio ANMAT Responde ” , añadieron.

El correo electrónico para contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se debe detallar la situación completa, incluyendo fotos del rótulo.

ANMAT alerta sobre aceites de oliva en riesgo sanitario

La ANMAT investiga otros aceites de oliva en el mercado que podrían tener irregularidades similares. Se espera un comunicado sobre medidas adicionales para proteger a los consumidores.

Algunos supermercados comenzarán a retirar voluntariamente los productos afectados. ANMAT recomienda a los usuarios revisar bien las etiquetas y estar atentos a nuevas actualizaciones.