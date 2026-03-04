Las freidoras de aire se volvieron uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, pero su limpieza suele ser un desafío cuando se acumulan restos de grasa y comida quemada. Para resolver este problema, el ingeniero químico Diego Fernández difundió un método simple que permite higienizar el equipo de manera rápida y sin dañar sus materiales. La técnica utiliza una combinación de productos químicos y agua caliente para desprender la suciedad adherida en la canasta y la rejilla del aparato, lo que facilita el mantenimiento y ayuda a conservar el buen estado del electrodoméstico. Con el uso frecuente, los aceites y residuos de alimentos pueden quedar incrustados en las piezas internas de la airfryer. Según explica Fernández, la clave para eliminar esa suciedad está en aplicar los productos correctos junto con agua a alta temperatura. El procedimiento comienza colocando una o dos cucharadas de percarbonato de sodio dentro de la canasta de la freidora, manteniendo la rejilla en su lugar para que la solución actúe sobre todas las partes metálicas al mismo tiempo. Luego se agrega agua muy caliente, cercana al punto de ebullición. Cuando el líquido entra en contacto con el producto, se genera una reacción efervescente que ayuda a desprender la grasa y los restos de comida adheridos. Este sistema evita el uso de esponjas abrasivas que podrían deteriorar el recubrimiento del electrodoméstico. Además, la mezcla logra penetrar en los pequeños orificios de la rejilla, zonas que suelen ser difíciles de limpiar con métodos tradicionales. El especialista señala que este tipo de mantenimiento contribuye a prolongar la vida útil del equipo y a evitar que queden residuos antiguos que puedan afectar las preparaciones. Fernández también advierte que muchas personas confunden dos productos que tienen nombres similares. “El percarbonato no es bicarbonato”, aclara el especialista. Mientras el bicarbonato de sodio suele utilizarse para manchas más superficiales, el percarbonato tiene una capacidad desengrasante mayor, especialmente cuando se combina con agua caliente. Este compuesto libera oxígeno activo al entrar en contacto con el líquido caliente. Ese proceso químico rompe las cadenas de grasa y permite que se desprendan de las superficies del aparato. Para que el método funcione correctamente, la mezcla debe permanecer dentro de la canasta aproximadamente 15 minutos. Durante ese tiempo, el agua suele volverse turbia debido a las partículas de suciedad que se desprenden. Mientras la solución actúa en el interior de la freidora, el ingeniero recomienda aprovechar ese tiempo para limpiar el exterior del equipo. Para hacerlo, utiliza un desengrasante de cocina aplicado sobre un paño de tela, con el objetivo de retirar manchas de aceite y polvo acumulado en la carcasa. Mantener la parte externa limpia también ayuda a evitar que la suciedad ingrese en el sistema de ventilación del electrodoméstico. El especialista aconseja realizar movimientos suaves para no rayar el acabado del plástico. Una vez transcurridos los 15 minutos, el líquido utilizado para la limpieza se descarta en el fregadero. Según explica Fernández, el percarbonato no solo elimina la grasa acumulada, sino que también ayuda a neutralizar los olores que pueden quedar en el interior del aparato.