Bob Iger, ex CEO de Walt Disney, y Josh Kushner, cuyo hermano es yerno de Donald Trump, están comprando la franquicia de básquet Los Angeles Lakers por u$s 12.500 millones, en lo que sería el precio más alto jamás pagado por un equipo deportivo.

El acuerdo implicaría que el dúo adquiera la franquicia a Mark Walter, cofundador de Guggenheim Partners, quien había acordado comprar los Lakers a la familia Buss —propietaria histórica del equipo— hace apenas un año , en una operación valuada en unos u$s 10.000 millones.

Walter, que también es copropietario del Chelsea Football Club y de los Los Angeles Dodgers de béisbol, quedó recientemente bajo la lupa de fiscales federales en Nueva York, que investigan si su imperio de seguros de vida declaró correctamente participaciones societarias en activos vinculados a sus otras tenencias.

“Ser propietario de los Los Angeles Lakers fue uno de los grandes honores de mi vida: una inversión extraordinaria, pero lo que me voy a llevar conmigo es la comunidad, los hinchas y una ciudad que trata a este equipo como a una familia”, dijo Walter en un comunicado. “Estoy agradecido con Jeanie Buss, la familia Buss, los jugadores y el staff por haberme dado la bienvenida a este capítulo. Los Lakers le pertenecen a Los Ángeles, y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir”.

Los Lakers son una de las marcas más valiosas y reconocidas a nivel global en el mundo del deporte, con una historia que incluye épocas de campeonatos de la mano de Magic Johnson, Kobe Bryant y LeBron James.

Una valuación de u$s 12.000 millones subrayaría la extraordinaria escalada en el valor de las franquicias deportivas, en particular para los equipos de elite de Estados Unidos, con derechos de media valiosos y un significativo potencial comercial.

Los inversores ven cada vez más al deporte como un sector resistente a la potencial disrupción de la inteligencia artificial (IA).

Apollo, cuya división deportiva esta semana otorgó un financiamiento de u$s 2.600 millones a la sociedad holding de los New York Yankees, había señalado anteriormente una demanda creciente por el deporte en vivo premium y las experiencias presenciales. Ari Emanuel, el agente de talentos de Hollywood y magnate del deporte, le dijo al FT el año pasado que la IA podría reducir la semana laboral y darle a la gente más tiempo para disfrutar del deporte .

Thrive Eternal, la firma de Kushner, también podría invertir en la operación, que requiere la aprobación de la NBA, según una persona al tanto del asunto. El grupo, que recién se lanzó en abril, busca invertir en activos con “cualidades que no pueden ser replicadas por la tecnología”. Anteriormente había acordado tomar una participación minoritaria en los San Francisco Giants de béisbol.

Thrive Eternal también había buscado liderar una inversión en una nueva entidad comercial vinculada a la Fifa , organizadora del Mundial de fútbol. Sin embargo, Fifa Forward Enterprise provocó un fuerte rechazo, lo que obligó al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, a dar marcha atrás con la propuesta.

“Como fanáticos de la NBA de toda la vida, estamos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de los Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Tenemos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss”, dijeron Kushner e Iger en un comunicado.