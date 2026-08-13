Con solo estos dos ingredientes económicos y fáciles de conseguir puedes obtener un gran aliado para diferentes problemas de la casa.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es una alternativa casera, económica y fácil de preparar, ya que no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Esta mezcla combina la capacidad del bicarbonato para neutralizar olores con los aceites aromáticos del laurel, lo que puede ayudar a refrescar ambientes cerrados y a limitar la presencia de bacterias y hongos en lugares como armarios, cajones y heladeras.

Otra de sus ventajas es su versatilidad, ya que puede utilizarse como desodorante pasivo en espacios cerrados o como un limpiador suave para mesadas, azulejos y piletas. Además, no raya las superficies ni incorpora componentes sintéticos, y deja una fragancia más natural que la de muchos aerosoles comerciales.

Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato de sodio en minutos

La receta no requiere más de cinco minutos. Hay que secar cinco hojas de laurel —paso clave para evitar moho en el preparado—, molerlas o cortarlas fino y mezclarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Luego se guarda en un envase hermético.

Pocos saben que las hojas de laurel son aliados clave de la cocina y la limpieza del hogar.

Para perfumar cajones o la heladera, se coloca una cucharadita dentro de un saquito de tela. Como limpiador, se espolvorea sobre la superficie, se frota con un paño húmedo y se enjuaga. No daña griferías ni metales.

Para qué sirve y cuáles son sus límites

El bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos que generan malos aromas, mientras que los aceites del laurel aportan propiedades antimicrobianas. La combinación funciona bien como medida de mantenimiento cotidiano en ambientes cerrados y poco ventilados.

El bicarbonato es un elemento super noble, económico y versatil que no puede faltar en tu cocina. Magnific

No obstante, no reemplaza una desinfección profesional ante suciedad persistente o humedad estructural. Su valor está en la prevención diaria, no en resolver problemas que ya superaron ese umbral.

Con eso en mente, laurel y bicarbonato son dos ingredientes que la mayoría ya tiene en casa, con una preparación de minutos y resultados que compiten con ventaja frente a muchos productos de góndola en costo e impacto ambiental.