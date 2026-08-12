En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 12 de agosto

Las principales criptomonedas registran nuevas cotizaciones este miércoles, 12 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 12 de agosto

Bitcoin: 64.250 u$s

Ethereum: 1.917,4 u$s

SpaceX (bStocks): 135,2 u$s

NVIDIA (bStocks): 219,7 u$s

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

En el día de hoy, el Bitcoin se cotiza a 64,250 dólares, lo que equivale a 101,849,100 pesos argentinos. A pesar de una leve disminución del 0.23% en las últimas 24 horas, la criptomoneda sigue manteniendo un valor significativo en el mercado. Los inversores continúan observando de cerca su rendimiento, esperando indicios de una posible recuperación en su cotización.

Por otro lado, el Ethereum presenta un precio de 1,917.35 dólares, lo que se traduce en 3,039,383.22 pesos argentinos. En contraste con el Bitcoin, Ethereum ha registrado un incremento del 1.23% en las últimas 24 horas. Este crecimiento sugiere un interés renovado en la criptomoneda, lo que podría ser un indicador positivo para su rentabilidad en el corto plazo.