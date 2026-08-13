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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 12 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2259 (Las Plantas).

 1°2259 11°7194 
 5406  12°1543
 3°5406  13°9896 
 7414  14°6222 
 5938  15°3956 
 6°3178  16°9701
 1422  17°8956 
 7024  18°0561 
 7138  19°2067 
 10°7439 20°9110 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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