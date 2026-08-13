La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 12 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2259 (Las Plantas).

1° 2259 11° 7194 2° 5406 12° 1543 3° 5406 13° 9896 4° 7414 14° 6222 5° 5938 15° 3956 6° 3178 16° 9701 7° 1422 17° 8956 8° 7024 18° 0561 9° 7138 19° 2067 10° 7439 20° 9110

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.