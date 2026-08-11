Llega el diluvio del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una serie de alertas por nevadas y frío extremo que alcanzan a distintas provincias del país.

Según el organismo, algunos sectores podrían registrar temperaturas “muy peligrosas”.

Dónde rige alerta naranja y cuánta nieve se espera

La alerta naranja por nevadas afecta a La Rioja y San Juan. En esas zonas se prevén nevadas persistentes, de variada intensidad y por momentos fuertes, acompañadas por vientos intensos y una marcada reducción de la visibilidad.

El SMN estimó valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros, que en algunos puntos puntuales podrían ser superados. Se trata de una de las alertas más severas emitidas en lo que va del invierno para esa franja del país.

Además, rige alerta amarilla por nevadas en las siguientes provincias:

Salta

Neuquén

Catamarca

Mendoza

Río Negro

En esas zonas se esperan acumulados de entre 15 y 30 centímetros, también con posibilidad de viento blanco y visibilidad reducida.

A la par, el organismo activó una alerta amarilla por frío extremo que abarca:

Oeste de la provincia de Buenos Aires .

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Córdoba.

Tucumán.

Mendoza

Catamarca.

Este nivel implica temperaturas que pueden resultar peligrosas, en especial para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Cómo sigue el pronóstico y qué recomienda el SMN

Para hoy, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 6°C, con cielo mayormente nublado.

En la provincia de Buenos Aires el panorama es similar, con 12°C de máxima y 7°C de mínima.

Para hoy, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 6°C, con cielo mayormente nublado.

Para el resto del país, el SMN prevé jornadas frías generalizadas: 11°C en Mendoza, 13°C en San Juan, 14°C en Salta y apenas 8°C de máxima en Neuquén, entre otras provincias afectadas.

De cara a los próximos días, se espera una mejora gradual en la cordillera, aunque el frío se mantendrá firme en gran parte del territorio.

Cómo seguirá el clima este miércoles 12 de agosto

Para el miércoles se pronostican lluvias aisladas en el AMBA, con una probabilidad de hasta el 40%, mientras que en el resto de la semana las condiciones tenderían a estabilizarse sin nuevas precipitaciones relevantes.

En las zonas cordilleranas, en cambio, el SMN no descarta que persista la inestabilidad durante los próximos dos días, por lo que recomendó a los conductores extremar precauciones en los pasos de montaña y consultar el estado de las rutas antes de circular.

Frente a las alertas por nevadas, el SMN recomienda:

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, y llevar pala.

Revisar techos, canaletas y desagües antes de la caída de nieve.

Ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Contar con alimentos no perecederos, agua potable y un kit de emergencia.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa liviana y mantener la vivienda calefaccionada de forma segura, sin descuidar la ventilación.