La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 12 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8666 - Lombriz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 12 de agosto

1° 8666 11° 8000 2° 5625 12° 2459 3° 9384 13° 2597 4° 8383 14° 3097 5° 3104 15° 6249 6° 5422 16° 4866 7° 0457 17° 1362 8° 0703 18° 8226 9° 4410 19° 9243 10° 6882 20° 7076

¿Qué significa soñar con Lombriz?

Soñar con la Lombriz sugiere renovación silenciosa y crecimiento desde lo básico. Habla de paciencia, humildad y fertilidad para nuevos proyectos.

También advierte de asuntos ocultos o emociones acumuladas que requieren limpieza. Invita a transformar lo pequeño y molesto en aprendizaje y fortaleza.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.