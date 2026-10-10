Muchos argentinos eligen la modalidad de voluntariado para garantizarse una estadía sin costo a cambio de colaborar en el lugar por pocas horas a la semana. En este caso, hay una oportunidad concreta en Cafayate, Salta, a cambio de colaborar 25 horas semanales en un hostel.

Sin embargo, antes de postularse, a los voluntarios les conviene leer la letra chica, es decir, cuáles son los requisitos y qué gastos corren por cuenta del viajero.

Cómo funciona el voluntariado en el hostel de Cafayate

Los voluntarios deben colaborar 25 horas semanales distribuidas en 5 días con 2 días libres por semana. Las tareas son de mantenimiento, pintura, jardinería, construcción y mejoras generales. La publicación en Worldpackers señala que no hace falta ser especialista en ninguno de estos rubros, solo se debe ser responsable, ordenado y respetuoso ante los huéspedes.

Buscan voluntarios para vivir en Cafayate: ofrecen alojamiento gratis a cambio de 25 horas semanales de colaboración turismocafayate

A cambio de esta colaboración, el hostel ofrece:

Cama en habitación compartida con otros viajeros.

Desayuno todos los días de la estadía.

Dos días libres por semana para recorrer la zona.

Internet de alta velocidad y cocina equipada.

Lavandería sin costo.

Bicicletas a disposición.

Pases gratis para eventos de la ciudad.

Requisitos y cómo postularse al voluntariado

Las condiciones que señala el anfitrión son las siguientes:

Edad: entre 21 y 50 años.

Idioma: nivel principiante de español o de inglés.

Estadía: mínimo de 2 semanas y máximo de 6.

Disponibilidad: de octubre a marzo.

Modadlidad: admite voluntarios solos, parejas y dúos.

Es importante aclarar que hay gastos que no están cubiertos y corresponden al voluntario: vuelos, seguro de viaje, transporte interno en la ciudad y visa .

Para postularse, el paso a paso es el siguiente:

Crear un perfil de Worldpackers. Completar los datos personales y enviar la solicitud al anfitrión. Esperar aprobación y confirmar el viaje dentro de la plataforma.

Con esta oportunidad, los voluntarios tendrán la posibilidad de conocer los viñedos de altura y paisajes de Cafayate en su tiempo libre. Se trata de una experiencia de viaje económica en Salta, siempre que se acepte colaborar 25 horas por semana.