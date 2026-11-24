El turismo corporativo evoluciona y, junto con él, también lo hacen las necesidades de quienes viajan por trabajo. Hoy, la elección de un hotel no responde únicamente a su ubicación o a la comodidad de sus habitaciones: contar con espacios para reuniones, servicios de calidad y propuestas de bienestar se ha convertido en un diferencial para mejorar la experiencia de los viajeros y acompañar la productividad durante sus estadías.

En este contexto, Grupo Hotelero Albamonte (GHA), operador de las marcas Howard Johnson y Days Inn en Argentina, Paraguay y Chile, consolida su propuesta para el segmento corporativo a través de una amplia red nacional y regional. Actualmente cuenta con 42 hoteles abiertos y otros 17 próximos a inaugurar, ampliando las alternativas de alojamiento y servicios para empresas en distintos destinos.

Como parte de su propuesta de valor, Howard Johnson y Days Inn son miembros de Wyndham Hotels & Resorts, la cadena hotelera más grande y diversa del mundo, que cuenta con más de 9.300 hoteles en más de 100 países. Esta alianza estratégica fortalece su posicionamiento y permite ofrecer estándares internacionales de hospitalidad, respaldados por una red de alcance global.

Mucho más que alojamiento: bienestar y productividad

La propuesta de GHA para el viajero corporativo contempla mucho más que una habitación confortable. La mayoría de sus hoteles cuenta con servicios y amenities pensados para que los huéspedes puedan disfrutar de una estadía completa, incluso cuando el motivo del viaje es laboral.

Gimnasios, spas, áreas deportivas, restaurantes y espacios de relax forman parte de una oferta que invita a incorporar momentos de descanso y bienestar a la rutina de trabajo. El concepto de wellness cobra así un papel cada vez más importante en los viajes corporativos, permitiendo equilibrar las jornadas laborales con actividades que contribuyen a una mejor experiencia durante la estadía.

Resistencia, Chaco Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

A esto se suma el alojamiento con desayuno incluido, amenities de calidad, atención personalizada y una excelente relación entre servicio y precio, con alternativas tanto para quienes viajan individualmente como para equipos de trabajo y delegaciones empresariales.

Espacios para reuniones, eventos y encuentros corporativos

La infraestructura para eventos es otro de los pilares de la propuesta. Los hoteles Howard Johnson y Days Inn cuentan con salones preparados para recibir reuniones empresariales, jornadas de trabajo, congresos, convenciones y encuentros corporativos.

Estos espacios ofrecen distintas posibilidades de configuración y se adaptan a los requerimientos de cada empresa, generando ambientes funcionales y confortables para desarrollar actividades profesionales, capacitaciones, presentaciones o agasajar a clientes e invitados.

De esta manera, los hoteles se convierten en aliados estratégicos para las organizaciones que necesitan resolver en un mismo lugar el alojamiento, los espacios de reunión y los servicios complementarios para sus actividades.

Una red de soluciones para empresas en cada destino

Con una presencia en constante crecimiento, GHA busca acompañar a las compañías en sus necesidades de alojamiento a través de una propuesta que combina red nacional, tarifas corporativas, centralización de reservas y atención personalizada.

“Acompañamos a las empresas en cada destino, ofreciendo una solución hotelera integral, con atención personalizada, condiciones corporativas y la posibilidad de centralizar la gestión de sus reservas”, destacan desde Grupo Hotelero Albamonte.

Howard Johnson Chacras de Coria en Mendoza. Howard Johnson IA

El objetivo es simplificar la organización de los viajes de negocios, ofreciendo alternativas competitivas y una red de hoteles que permite responder a diferentes necesidades: desde estadías individuales hasta reuniones, eventos y encuentros empresariales.

Así, Howard Johnson y Days Inn refuerzan su compromiso con el turismo corporativo, apostando a una hotelería donde el trabajo, el descanso y el bienestar pueden convivir en una misma experiencia.

Consultas y reservas corporativas:

Web: https://www.hjargentina.com/eventos

Email: corporativo@hojoar.com

Para quienes necesiten consultar por la organización de alguno de estos encuentros, Howard Johnson y Days Inn indican como vía de contacto el correo eventos@hojoar.com

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.