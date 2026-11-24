El turismo corporativo evoluciona y, junto con él, también lo hacen las necesidades de quienes viajan por trabajo. Hoy, la elección de un hotel no responde únicamente a su ubicación o a la comodidad de sus habitaciones: contar con espacios para reuniones, servicios de calidad y propuestas de bienestar se ha convertido en un diferencial para mejorar la experiencia de los viajeros y acompañar la productividad durante sus estadías.
En este contexto, Grupo Hotelero Albamonte (GHA), operador de las marcas Howard Johnson y Days Inn en Argentina, Paraguay y Chile, consolida su propuesta para el segmento corporativo a través de una amplia red nacional y regional. Actualmente cuenta con 42 hoteles abiertos y otros 17 próximos a inaugurar, ampliando las alternativas de alojamiento y servicios para empresas en distintos destinos.
Como parte de su propuesta de valor, Howard Johnson y Days Inn son miembros de Wyndham Hotels & Resorts, la cadena hotelera más grande y diversa del mundo, que cuenta con más de 9.300 hoteles en más de 100 países. Esta alianza estratégica fortalece su posicionamiento y permite ofrecer estándares internacionales de hospitalidad, respaldados por una red de alcance global.
Mucho más que alojamiento: bienestar y productividad
La propuesta de GHA para el viajero corporativo contempla mucho más que una habitación confortable. La mayoría de sus hoteles cuenta con servicios y amenities pensados para que los huéspedes puedan disfrutar de una estadía completa, incluso cuando el motivo del viaje es laboral.
Gimnasios, spas, áreas deportivas, restaurantes y espacios de relax forman parte de una oferta que invita a incorporar momentos de descanso y bienestar a la rutina de trabajo. El concepto de wellness cobra así un papel cada vez más importante en los viajes corporativos, permitiendo equilibrar las jornadas laborales con actividades que contribuyen a una mejor experiencia durante la estadía.
A esto se suma el alojamiento con desayuno incluido, amenities de calidad, atención personalizada y una excelente relación entre servicio y precio, con alternativas tanto para quienes viajan individualmente como para equipos de trabajo y delegaciones empresariales.
Espacios para reuniones, eventos y encuentros corporativos
La infraestructura para eventos es otro de los pilares de la propuesta. Los hoteles Howard Johnson y Days Inn cuentan con salones preparados para recibir reuniones empresariales, jornadas de trabajo, congresos, convenciones y encuentros corporativos.
Estos espacios ofrecen distintas posibilidades de configuración y se adaptan a los requerimientos de cada empresa, generando ambientes funcionales y confortables para desarrollar actividades profesionales, capacitaciones, presentaciones o agasajar a clientes e invitados.
De esta manera, los hoteles se convierten en aliados estratégicos para las organizaciones que necesitan resolver en un mismo lugar el alojamiento, los espacios de reunión y los servicios complementarios para sus actividades.
Una red de soluciones para empresas en cada destino
Con una presencia en constante crecimiento, GHA busca acompañar a las compañías en sus necesidades de alojamiento a través de una propuesta que combina red nacional, tarifas corporativas, centralización de reservas y atención personalizada.
“Acompañamos a las empresas en cada destino, ofreciendo una solución hotelera integral, con atención personalizada, condiciones corporativas y la posibilidad de centralizar la gestión de sus reservas”, destacan desde Grupo Hotelero Albamonte.
El objetivo es simplificar la organización de los viajes de negocios, ofreciendo alternativas competitivas y una red de hoteles que permite responder a diferentes necesidades: desde estadías individuales hasta reuniones, eventos y encuentros empresariales.
Así, Howard Johnson y Days Inn refuerzan su compromiso con el turismo corporativo, apostando a una hotelería donde el trabajo, el descanso y el bienestar pueden convivir en una misma experiencia.
Consultas y reservas corporativas:
Web: https://www.hjargentina.com/eventos
Email: corporativo@hojoar.com
Para quienes necesiten consultar por la organización de alguno de estos encuentros, Howard Johnson y Days Inn indican como vía de contacto el correo eventos@hojoar.com
Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.