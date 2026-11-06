El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica.

Este viernes, el papa León XIV ya partió hacia Sudamérica para su ambiciosa gira de 12 días por Uruguay, el primer país que visitará, Argentina y Perú.

El Papa despegó esta mañana en un Airbus A330-900 de Ita Airways del aeropuerto de Roma-Fiumicino «Leonardo da Vinci» a las 7:05 (hora local, 3:05 am hora argentina), según informó Vatican News. Tras más de 13 horas de vuelo, aterrizará en Montevideo por la tarde, cerca de las 16:30.

Así, a poco menos de un mes de que le extirparan un tumor del pulmón, el Sumo Pontífice encarará una extensa gira en la que recorrerá unos 31.000 kilómetros y diez ciudades de la región, con 36 discursos programados.

Con Uruguay como su primera parada desde este viernes hasta el domingo por la tarde, León XIV llegará a la Argentina el domingo a las 16:30 horas y se quedará hasta el miércoles 11. Durante su visita al país, pasará por CABA, Córdoba y Luján, con una apretada agenda de actividades.

Se trata del sexto viaje apostólico internacional desde su asunción en mayo de 2025 y uno particularmente personal para León XIV, el primer papa estadounidense, pero con ciudadanía peruana tras vivir décadas allí como misionero.

En este sentido, este miércoles León dijo a los peregrinos en su audiencia semanal en la plaza de San Pedro que, durante el viaje, esperaba “fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad” .

Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, León considera esta gira por Sudamérica como un “regreso a casa, a lugares donde pasó mucho tiempo y con los que se siente estrechamente vinculado”.

Respecto a la salud del Papa, el Vaticano afirmó esta semana que este se recuperó por completo de su operación y que no se están tomando precauciones especiales para la gira.

Los temas que tratará el Papa en su visita a Sudamérica

León, que en los últimos meses denunció enérgicamente el rumbo del liderazgo mundial, se dirigirá a los gobiernos de cada país en discursos que serán seguidos con gran atención.

Javier Milei no es ajeno a esto: pese a que su gestión insiste en no politizar la visita del Sumo Pontífice, el discurso del Vaticano contra la pobreza y la desigualdad, con fuertes componentes sociales, resuena en una gestión que se enorgullece de su política de “motosierra”.

Los vínculos de Milei con Trump y otros líderes de la derecha global también podrían ponerse en diálogo, debido a las reiteradas críticas del Vaticano a Estados Unidos por la guerra en Irán y las duras respuestas de Trump a León.

El papa León XIV en su salida del Aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica. Vatican News

Según Bruni, los discursos del Papa durante la gira abordarán una serie de problemas a los que se enfrenta el continente, entre ellos la destrucción del medio ambiente, el tráfico de armas y la inestabilidad política regional .

“El papa trae un mensaje de comunión y unidad, una invitación a reconocernos unos a otros (…) como miembros de una misma familia”, dijo.

El difunto papa Francisco, predecesor de León y originario de Argentina, visitó Perú en 2018, pero nunca regresó a su país natal. Cabe señalar que ningún papa ha visitado Argentina ni Uruguay desde finales de la década de 1980, con San Juan Pablo II.

La agenda completa del Papa en Argentina

El papa León XIV visitará Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (Almirante Brown y Luján) y Córdoba.

La misa central en Buenos Aires se celebrará en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Será el lunes 9 a las 11:30 hs. La agenda completa.

Domingo 8 de noviembre

16.30: Llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”. Saludo del santo padre.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo. Homilía del santo padre.

16:10: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”. Discurso del santo padre.

17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”, Cancillería. Discurso del santo padre.

18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Por la visita del Papa León XIV, se extiende el cierre total en la Avenida del Libertador. Archivo

Martes de 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del santo padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre