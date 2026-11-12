El número de fallecidos por el derrumbe de un edificio en Nueva York aumentó a al menos ocho, mientras que otras 19 personas resultaron heridas, según informó este jueves el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

El edificio de tres pisos se desplomó alrededor de las 16 del miércoles en el barrio de Flatbush, en el centro de Brooklyn, y quedó reducido a una enorme montaña de escombros. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar en busca de posibles sobrevivientes.

Derrumbe en Brooklyn: cuatro heridos se encuentran en estado crítico

Entre las 19 personas heridas hay cuatro que permanecen internadas en estado crítico, mientras que otras cinco sufrieron lesiones graves, pero que no ponen en riesgo sus vidas. Las diez restantes fueron trasladadas a hospitales con heridas menores.

Entre las víctimas hay al menos siete niños, aunque por el momento las autoridades no precisaron si alguno de ellos se encuentra entre los fallecidos, como consigna la agencia EFE.

Los bomberos continúan retirando personas de entre los restos de la construcción. Imágenes del operativo mostraron a los rescatistas colocando a los heridos en camillas y utilizando escaleras para sacarlos de la zona del derrumbe.

Una búsqueda peligrosa y con riesgo de otro derrumbe

El operativo de búsqueda y rescate se desarrolla bajo condiciones consideradas “extremadamente peligrosas” por las autoridades. Los equipos todavía no pueden determinar cuántas personas podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

Los investigadores buscan determinar qué provocó el colapso del edificio, que se encontraba junto a una obra en construcción. El derrumbe afectó también la zona de la construcción adyacente y dejó personas atrapadas en ambos sectores.

Se derrumbó un edificio en Nueva York. Foto: EFE

A su vez, los bomberos mantienen la preocupación por la posibilidad de un nuevo desprendimiento de la estructura, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad durante las tareas de rescate.

Unos 250 bomberos fueron desplegados inicialmente en el lugar para participar del operativo. El trabajo se mantiene durante la mañana del jueves mientras continúan las tareas para localizar a posibles sobrevivientes y establecer las circunstancias que provocaron el derrumbe.

El mensaje del alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el trabajo de los equipos de emergencia tras el derrumbe y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias”, escribió en X.

La investigación sobre las causas del derrumbe continúa, mientras los equipos de rescate mantienen el operativo entre los restos del edificio y las estructuras cercanas.