David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más de consumo de nafta”.

Para no gastar nafta de más, un mecánico elaboró una guía de pasos para tener en cuenta a la hora de conducir, sobre todo a la hora de mejorar el rendimiento del motor del vehículo.

David Vázquez, mecánico especializado en combustible de autos, compartió el video en su cuenta de TikTok e hizo hincapié en el error número uno en muchos vehículos: una presión inadecuada de los neumáticos.

La presión de los neumáticos es vital

El mecánico advirtió que llevar una presión inadecuada afectará directamente al correcto funcionamiento del automóvil.

“Muy importante: la presión de los neumáticos. Tener una presión inadecuada te puede influir en un 20% más en el consumo de nafta” , indicó.

Una rueda sin la presión ideal entra más en contacto con la superficie, es decir, genera más fricción y, en consecuencia, le significa más fuerza al motor. Lo que, finalmente, se traduce en más nafta. Un error que se soluciona solo con la verificación de los neumáticos en una estación de servicio.

David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más en el consumo de nafta” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Recomendaciones

Fijarse qué presión recomienda el fabricante. Suele estar en una etiqueta en la puerta del conductor o en la tapa del tanque.

Medirla con un manómetro una vez por mes y antes de viajar.

Hacerlo con las gomas frías, antes de manejar.

Controlar también la rueda de auxilio.

David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más de consumo de nafta” . TikTok: david_vazquez01

Otras sugerencias para evitar gastar nafta de más

Además de tener los neumáticos en óptimas condiciones, el mecánico elaboró una lista de

El baúl vacío. “No tenerlo cargado de cosas innecesarias: cuanto más peso, mayor consumo de nafta”, explica el mecánico.

Frenos bruscos. Anticipar las frenadas y evitar el freno repentino. Asimismo, también recomienda evitar los arranques bruscos.

Calentar el motor. “Dale unos minutos para que agarre temperatura”, señala el mecánico.

Buen mantenimiento. Tener los aceites, filtros y neumáticos en buen estado. Todos estos factores benefician a un correcto funcionamiento del motor.

“Ahorrar combustible no es magia, es hacer las cosas bien” , concluyó David Vázquez.

En resumen, llevar adelante una serie de recaudos de ahora en más se traducirá en menos exigencias y mejor rendimiento del motor, lo que beneficiará al conductor en no pagar nafta de más a la hora de ingresar a una estación de servicio.