Una granja familiar autosuficiente ubicada en las afueras del Balneario Los Ángeles, a 30 kilómetros al sur de Necochea, abrió una convocatoria para recibir voluntarios interesados en colaborar con las tareas rurales y el mantenimiento del predio a cambio de alojamiento y comidas.

La iniciativa apunta a conformar una comunidad respetuosa del medio ambiente donde el trabajo diario se combine con el intercambio cultural, la vida al aire libre y el acceso a la costa atlántica.

Según detalla la publicación del anfitrión en Workaway, la búsqueda está orientada principalmente a personas responsables y con iniciativa propia que puedan comprometerse con una estancia mínima de un mes o más. El predio cuenta con un bosque de eucaliptos, una huerta productiva con verduras y hierbas, árboles frutales y distintos animales, entre ellos perros, gatos, gallinas, abejas y caballos.

Qué tareas realizan los voluntarios y qué ofrece el alojamiento

Las actividades requeridas forman parte de la rutina cotidiana de la granja y no exigen experiencia previa compleja, aunque sí constancia y disposición para el trabajo manual. Entre las tareas principales se incluyen mantener limpios los espacios comunes de la casa y los jardines, cuidar y regar los huertos y árboles frutales, y atender a las gallinas y al resto de los animales del establecimiento.

A cambio de la colaboración diaria, el proyecto ofrece una modalidad de hospedaje rústica e integrada al entorno natural que contempla los siguientes servicios:

Espacio para acampar: se brinda lugar para instalar carpa propia, con posibilidad de préstamo en caso de no contar con una, además de sitio disponible para aparcar autocaravanas.

Comidas incluidas: se ofrece desayuno y almuerzo preparados de manera comunitaria con productos de la huerta.

Infraestructura básica: el predio dispone de cocina comunitaria rústica, baño básico con agua caliente, electricidad, agua potable y conexión a internet con acceso limitado.

Las actividades requeridas forman parte de la rutina cotidiana de la granja y no exigen experiencia previa compleja, aunque sí constancia y disposición para el trabajo manual. Fuente: Wikimedia

Además del trabajo rural, los anfitriones promueven el intercambio de idiomas entre español, inglés, portugués y francés, y destacan la cercanía con las olas de Balneario Los Ángeles, un punto elegido durante casi todo el año para practicar surf.

Dónde queda la granja, cómo llegar y qué tener en cuenta antes de viajar

La finca se encuentra en un entorno rural aislado a dos kilómetros antes de llegar al pueblo de Balneario Los Ángeles, donde apenas funciona un pequeño almacén con productos básicos a tres kilómetros de distancia. Por esa razón, quienes decidan postularse deben realizar sus compras principales en los supermercados de Necochea antes de emprender el viaje, ya que en el trayecto intermedio no existen comercios.

No hay servicio de transporte público que cubra el tramo entre Necochea y la granja. Para llegar en vehículo particular desde la ciudad, se debe tomar la avenida 98 hacia el sur hasta la intersección con la avenida 91, punto donde comienza un camino rural de tierra y grava que demanda aproximadamente una hora de viaje en dirección a Termas del Campo hasta divisar el bosque de eucaliptos sobre la mano derecha.

Dado que la zona costera está expuesta a vientos intensos desde distintas direcciones y se trata de un entorno agreste, los organizadores recomiendan llevar calzado adecuado, ropa de abrigo, protector solar y repelente de insectos.