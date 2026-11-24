La reapertura de los mercados argentinos después del feriado encuentra a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York recuperando terreno con subas generalizadas, mientras que los bonos soberanos muestran mayoría de bajas y el riesgo país vuelve a subir.

El riesgo país trepa 1,84% hasta los 1054 puntos básicos, es decir, suma 19 unidades respecto del cierre anterior y la suba se produce pese al fuerte rebote que habían mostrado los activos argentinos en Wall Street durante la rueda previa y vuelve a dejar al indicador por encima de la barrera de los 1.050 puntos.

La divergencia es una de las señales más interesantes de la rueda. El mercado está dispuesto a volver a comprar riesgo empresario, pero todavía no muestra la misma convicción con la deuda soberana. Las acciones pueden encontrar compradores porque una mejora en las expectativas de actividad, resultados o valuaciones puede traducirse rápidamente en precios. En los bonos, en cambio, pesa mucho más la percepción sobre la capacidad de pago del Estado y el acceso al financiamiento.

Los ADR argentinos recuperan terreno

En Nueva York, la señal es bastante más favorable. Los ADR argentinos operan con subas generalizadas. Central Puerto lidera las ganancias con un avance de 6,16%, seguido por Cresud, que trepa 5,46%, Grupo Financiero Galicia con 5,26%, Loma Negra con 5,04% y BBVA Argentina con 4,78%.

También avanzan Supervielle (4,43%), Banco Macro (3,69%), IRSA (3,47%), Transportadora de Gas del Norte (3,17%) e YPF (2,66%).

El movimiento muestra que el rebote no está concentrado en un solo sector. Bancos, energéticas, empresas reguladas y compañías ligadas al consumo aparecen entre las mayores subas. Eso le da más consistencia al rebote accionario, aunque todavía es temprano para saber si se trata de un cambio de tendencia o de una recuperación después de las fuertes caídas anteriores.

También avanza Mercado Libre, 5,17%, aunque su comportamiento responde en buena medida a factores propios y no es una referencia pura del riesgo argentino.

Bonos y acciones cuentan historias diferentes

La deuda soberana presenta una fotografía bastante más complicada. Entre los Globales, el GD35 cae 0,96%, el GD38 pierde 0,87%, el GD41 retrocede 1,08% y el GD30 baja 0,84%. También aparecen bajas en varios de los títulos con vencimientos más largos.

Hay excepciones, como el AL29, que sube 2,01%, el AL30, que avanza 0,44%, y el GD46, que gana 1,13%. Pero no alcanzan para cambiar la lectura general.

Lo que aparece detrás de esta diferencia es un mercado que todavía exige una prima elevada para financiar al Estado argentino. El rebote de las acciones puede convivir con un riesgo país alto porque son apuestas diferentes: comprar una acción supone apostar a la capacidad futura de generar ganancias de una empresa; comprar un bono soberano implica confiar en que el Estado podrá conseguir los dólares necesarios para cumplir sus compromisos.

Por eso, mientras el mercado accionario puede reaccionar rápidamente ante una mejora del clima financiero internacional, la deuda necesita señales más concretas. La evolución de las reservas, el programa financiero y la capacidad de Argentina para enfrentar los vencimientos de 2027 siguen siendo variables centrales para que el riesgo país pueda bajar de manera sostenida.

El petróleo apuntala a las energéticas

En el mercado energético, el Brent para febrero de 2027 cotiza en u$s 87,04, con una suba de 0,42% en la jornada. La recuperación del crudo acompaña el mejor desempeño de varias acciones vinculadas al sector.

YPF avanza 2,66% en Wall Street, mientras Pampa Energía gana 2,52% y Transportadora de Gas del Norte sube 3,17%. Central Puerto aparece como la gran ganadora del segmento, con una mejora superior al 6%.

El dato también ayuda a entender por qué las acciones pueden mostrar una recuperación aun cuando el riesgo país permanece elevado. Las empresas argentinas tienen historias de crecimiento y generación de caja que el mercado puede valorar de manera independiente del costo de financiamiento soberano. En particular, energía sigue apareciendo como uno de los sectores con mayor expectativa de expansión.

La foto de este martes es, entonces, menos contundente de lo que sugieren las fuertes subas de los ADR. Hay apetito por acciones argentinas, pero todavía no alcanza para convencer al mercado de deuda.

Mientras los papeles recuperan parte del terreno perdido, el riesgo país vuelve a subir hasta 1054 puntos. La pregunta para las próximas ruedas será si el rebote accionario logra extenderse a los bonos o si, por el contrario, queda como una recuperación puntual después del castigo de las últimas semanas.

Por ahora, la Bolsa parece anticipar una mejora, pero el mercado de deuda todavía pide pruebas.