Qué significa la señal de tránsito R.29 y por qué es importante reconocerla

En las rutas y calles, algunas señales de tránsito pueden pasar inadvertidas para los conductores que no saben su significado. Una de ellas es un cartel circular con fondo blanco que muestra dos flechas en sentidos opuestos : una roja y otra negra.

Su presencia advierte sobre una condición específica de circulación que puede cambiar por completo la manera de avanzar en determinados tramos.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha roja y otra negra

La señal R.29 significa “Preferencia de avance” e indica que el conductor que la encuentra de frente no tiene prioridad para avanzar . En otras palabras, debe ceder el paso a los vehículos que circulan en sentido contrario y cuentan con preferencia en ese tramo.

Su diseño permite identificar rápidamente esta indicación: presenta un círculo blanco con un borde rojo y dos flechas verticales que apuntan en direcciones opuestas. La flecha ascendente es roja, mientras que la descendente es negra.

De acuerdo con el Anexo L del Decreto 779/1995, que establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme, esta señal se utiliza para regular la circulación cuando las condiciones del camino impiden que dos vehículos pasen al mismo tiempo.

Por lo tanto, no se trata de una señal que habilite a avanzar libremente, sino de una indicación que establece quién debe esperar para que el tránsito pueda continuar sin inconvenientes.

En dónde se encuentra la señal R.29 y por qué es importante reconocerla

Qué regula la señal de tránsito "Preferencia de avance". Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

La señal de preferencia de avance se coloca antes de los sectores estrechos de una vía, especialmente cuando el ancho disponible no permite que dos vehículos circulen a la par o cuando el espacio entre ambos es demasiado reducido.

Puede aparecer en caminos angostos, puentes, pasos reducidos y otros tramos en los que la circulación simultánea representa un riesgo.

Su objetivo es evitar enfrentamientos entre vehículos que circulan en direcciones opuestas y ordenar el paso para reducir las posibilidades de choques, maniobras bruscas o situaciones de bloqueo.

Por eso, cuando un conductor identifica este cartel, debe prestar atención al tránsito que viene de frente y respetar la prioridad establecida.

Qué debe hacer un conductor cuando encuentra la señal de flecha roja y negra

Al encontrarse con la señal R.29, el conductor debe saber que no tiene preferencia para avanzar. La indicación exige ceder el paso al vehículo que circula en sentido contrario.

Para actuar correctamente, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Reducir la velocidad: acercarse al tramo estrecho con precaución y evitar maniobras repentinas.

Observar el tránsito contrario: verificar si hay vehículos que ya están circulando por el sector reducido.

Respetar la prioridad: no intentar ingresar si otro vehículo tiene preferencia de avance.

Evitar enfrentamientos: no avanzar simultáneamente cuando el espacio disponible no permite el paso de ambos vehículos.

Sin embargo, la normativa contempla una excepción para determinadas situaciones. Según el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito, cuando dos vehículos se encuentran en una cuesta estrecha, debe retroceder el que circula en sentido descendente para permitir el paso del que está subiendo.

Esta regla cambia si el vehículo que baja lleva un acoplado y el que asciende no: en ese caso, la prioridad se invierte.