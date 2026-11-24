Con 12 años ininterrumpidos en Buenos Aires, el restaurante Mishiguene es un referente indiscutido de la cocina judía en Argentina y uno de los protagonistas de la escena gastronómica porteña.

Desde su apertura, en octubre de 2014, el empresario gastronómico Javier Ickowicz puso como misión revalorizar la cocina de inmigrantes y convocó al chef Tomás Kalika para llevar adelante el proyecto desde la cocina.

La idea fue reversionar aquellas recetas que madres, abuelas y bisabuelas judías trajeron de la antigua Europa, el mediterráneo, Oriente Medio, Asia y el continente americano, a través de técnicas de cocción modernas.

Un clásico de Buenos Aires. Fuente: Prensa

Siempre en el mismo salón ubicado en Palermo (Lafinur 3368), en un ambiente con aires de ‘bistró’, Mishiguene logró trascender fronteras llevando su gastronomía a los podios mundiales, con reconocimientos en World’s 50 Best y la Guía Michelin.

Este 2026, el restaurante termina el año con nuevos proyectos y novedades . Por un lado, hace unas semanas se anunció la llegada del israelí Omri McNabb como nuevo chef ejecutivo , tras la salida de Kalika de la sociedad.

Por el otro, en diálogo con El Cronista, Ickowicz anticipó que evalúa la posibilidad de expandir la marca a Estados Unidos y Brasil.

Los comienzos de Mishiguene

La relación de Ickowicz con la gastronomía comenzó a sus 18 años. Cuando su padre falleció de manera repentina, buscó la forma de ayudar económicamente a su familia y para eso empezó a vender las tortas que su madre, Regina “Nucha” Vaena, hacía en su casa en el barrio de Belgrano.

Al negocio le empezó a ir muy bien y la marca “Nucha” abrió su primer local. En 2011, en plena expansión, Ickowicz compró la quiebra de un restaurante de Kalika (The Food Factory) en Palermo para abrir un nuevo local. Ambos se conocieron en la firma del contrato y un tiempo después empezaron a trabajar juntos.

“En ese momento ya tenía armado el proyecto para hacer un restaurante de comida judía en la calle Lafinur, donde está Mishiguene. Había hecho un contrato con un hotel que me obligaba a abrir de noche y Nucha era un concepto de día. Ahí le planteo a ‘Tomy’, quien tenía mucho talento y había vivido en Israel, armar el restaurante”, contó sobre el origen de la idea.

“Yo me imaginaba más una cantina y él quería ir por el lado del fine dining. En ese momento estaba la moda de la comida molecular. Una vez por mes lo sentaba y le preguntaba si estaba para hacer esto y me decía que no quería hacer nada con la comida judía, pero al cuarto mes me dijo ‘okay, vamos, pero con este concepto’. Y la verdad que el concepto de Tomás era buenísimo. Me encantó e hicimos lo que hoy se conoce por Mishiguene”, relató Ickowicz.

Baba ganoush, otro clásico de Mishiguene

El restaurante abrió sus puertas en 2014 y desde el primer año fue un éxito. En 2017 fue reconocido por la prestigiosa lista The World ‘s 50 Best Restaurants, como uno de los mejores del continente.

Kalika, reconocido por su pares como cocinero del año, con el Chefs Choice Award, parte de los Latam 50 Best Restaurants, se encargó de llevar su mensaje a los congresos culinarios más importantes del mundo y posicionó a Mishiguene como uno de los más innovadores conceptos gastronómicos de los últimos tiempos.

Según explicó Ickowicz, la estrategia siempre fue poner al chef al frente del restaurante, como hizo con la imagen de su madre en “Nucha”. “ Fue excelente el laburo que hizo Tomy ”, resaltó.

“En el mundo, los chefs conocidos y que les va muy bien nunca están solos. Siempre hay un fondo de inversión o un socio estratégico al lado. Hay una diferencia muy grande entre saber cocinar y que sea un negocio ”, agregó.

Por su parte, el chef Tomás Kalika se despidió de Mishiguene con un mensaje en las redes sociales, dónde anunció “una nueva etapa profesional” y adelantó que se vienen nuevos proyectos gastronómicos.

La llegada de un nuevo chef

Ahora, para continuar al frente de la misión de Mishiguene, el empresario convocó al chef Omri McNabb. El contacto llegó a través del chef Fernando Trocca, amigo de Ickowicz.

Nacido en Israel y con más de 20 años de trayectoria, McNabb estuvo al frente de The Palomar, en Londres, entre 2019 y 2023. Antes, lideró la apertura de Night Kitchen, en Berlín, y fue chef ejecutivo del grupo JLM, con proyectos en Londres, París y Berlín. Su cocina combina sabores de Medio Oriente y el Mediterráneo con técnicas francesas y japonesas.

“Él nos aporta nuevas técnicas y nuevos sabores de los que nosotros quizás estamos más alejados”, explicó Ickowicz. Sin embargo, aclaró que la carta clásica de Mishiguene no cambiará : “El pastrón, el varenike y el hummus van a seguir estando”, enumeró.

Omri McNabb, el nuevo chef de Mishiguene Fuente: Prensa

Para tranquilidad del público habitué del restaurante, aseguró que “no va a haber un cambio de carta de 360 grados”. “Es un valor agregado que viene a darnos Omri a nuestra cocina y a nuestra empresa”, agregó.

McNabb, además, sabe de fermentación y panificación y es maestro heladero, por lo que ya presentó un par de postres propios.

El chef trabaja junto a Fernando Padua y el equipo de cocina, con quienes presentó al público un menú degustación de cinco pasos con maridaje el pasado 12 de noviembre.

Planes de remodelación y expansión de Mishiguene

Mientras tanto, el universo de la marca se expande. Los planes inmediatos pasan por el salón. En enero, Mishiguene encarará un restyling completo, y en febrero presentará un espacio renovado. “Siempre cada cinco años hacemos cambios estéticos importantes”, explicó Ickowicz.

Café Mishiguene, la versión all day y “más descontracturada” de la marca, con mezes, hummus y sándwich de pastrón, sumó hace un mes una sucursal en Núñez. En ese mismo local, la empresa prepara un nuevo concepto llamado “Parador Mishiguene”.

La idea es desarrollar locales chicos, con carta acotada y sin mesas. “Nos imaginamos un fast food de Mishiguene, quizás una pequeña heladería de Mishiguene”, adelantó Ickowicz.

El salón de Mishiguene será renovado. Fuente: Prensa

Además, la marca analiza su desembarco en el exterior con Café Mishiguene. “Tenemos muchos pedidos para ir con la marca afuera”, reveló el empresario, en referencia a Estados Unidos y Brasil.

“La llegada de Omri nos da una mirada más profesional y con mucha más experiencia internacional”, afirmó Ickowicz, quien aclaró que, por ahora, se trata de una posibilidad en análisis.

Por fuera de Mishiguene, el empresario abrió recientemente Parrilla Darwin y Polpetta, una trattoria en Vicente López junto a Pietro Sorba. Allí, la chef ejecutiva es Daiana Vinci, quien fue segunda de Kalika. “Yo quiero ponerlos en el fronting a ellos, no a mí”, concluyó Ickowicz.