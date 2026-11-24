El turismo deportivo ganó espacio dentro de la actividad turística argentina y convirtió a las competencias en una oportunidad para movilizar viajeros fuera de sus ciudades de origen. Según la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, los eventos deportivos pueden ayudar a romper la estacionalidad, generar movimiento económico y favorecer el desarrollo de destinos. En septiembre de 2026, el organismo destacó además que la Argentina busca aprovechar esta actividad para atraer visitantes y eventos internacionales.

Turismo deportivo: qué necesita un equipo cuando viaja a competir

Una competencia fuera de casa implica mucho más que encontrar un lugar donde dormir. Los clubes suelen trasladar a deportistas, cuerpos técnicos y acompañantes, y necesitan resolver en un mismo viaje cuestiones vinculadas con el alojamiento, la alimentación, las reuniones y la organización de las actividades previas al partido o torneo. En ese punto, contar con servicios concentrados en un mismo establecimiento puede simplificar parte de la logística.

La propuesta de Howard Johnson y Days Inn contempla precisamente este tipo de necesidades. De acuerdo con la información publicada en su página oficial de eventos, los hoteles cuentan con espacios que pueden utilizarse para reuniones técnicas, charlas y capacitaciones, además de alojamiento para equipos y cuerpos técnicos. La empresa también señala que dispone de espacios comunes y atención personalizada para coordinar los requerimientos de cada delegación.

La gastronomía es otro de los aspectos considerados. Según el material proporcionado por Grupo Hotelero Albamonte, los servicios pueden adaptarse a las necesidades de cada grupo deportivo. Esto permite que una delegación pueda organizar su estadía teniendo en cuenta horarios, reuniones y diferentes momentos de la jornada, en lugar de distribuir cada servicio entre distintos lugares.

Howard Johnson Villa General Belgrano, Córdoba Fuente: Howard Johnson

Impacto del turismo deportivo en hotelería, gastronomía y transporte

La importancia de estas competencias también excede al equipo que participa. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes informó en agosto de 2026 que el turismo deportivo representa aproximadamente el 10% del gasto global en turismo, mientras que en octubre destacó el impacto que generan los grandes eventos sobre la hotelería, la gastronomía y el transporte.

El ejemplo más reciente citado por el organismo fue el Mundial de Pelota Vasca y un torneo internacional de taekwondo realizados en el CeNARD, que reunieron a cientos de deportistas y entrenadores. Según Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, estos acontecimientos generan movimiento en distintos sectores porque los participantes y sus acompañantes se alojan, consumen en restaurantes y utilizan servicios locales.

Hoteles para clubes y delegaciones: alojamiento, reuniones y gastronomía

En ese contexto, resolver alojamiento, reuniones y gastronomía dentro de un mismo hotel puede convertirse en una herramienta logística para clubes que deben desplazarse durante una competencia. La página oficial de Howard Johnson señala que sus espacios pueden adaptarse a diferentes necesidades y que la propuesta incluye reuniones, jornadas y otros encuentros, además de servicios complementarios.

La red también cuenta con establecimientos ubicados en distintas provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Tucumán, según el listado publicado por la propia compañía. Esto permite que la propuesta para grupos deportivos pueda vincularse con destinos donde se realizan competencias y concentraciones.

El turismo deportivo, así, plantea una demanda que no termina cuando finaliza un partido o una competencia. Para los clubes y delegaciones, la posibilidad de reunir en un mismo lugar el alojamiento, las reuniones y la gastronomía puede reducir parte de la complejidad del viaje. Para las ciudades receptoras, las competencias representan además una oportunidad para generar actividad en hoteles, restaurantes y otros servicios vinculados con el turismo.

Para quienes necesiten consultar por la organización de alguno de estos encuentros, Howard Johnson y Days Inn indican como vía de contacto el correo eventos@hojoar.com.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.