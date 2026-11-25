Salvador Di Stéfano estuvo en El Cronista Stream, en el Debate de la Semana

La economía argentina enfrenta una combinación de costos en alza, pérdida de rentabilidad y dificultades para recuperar el consumo. Para el analista económico Salvador Di Stéfano, conocido como el “gurú del blue”, uno de los principales problemas está en el atraso del dólar mayorista frente a la inflación y en la falta de inversión capaz de impulsar una recuperación sostenida.

Di Stéfano analizó estos factores en “Nada Personal: el debate de la semana”, el programa que se emite por El Cronista Stream, conducido por Yayi Morales y con un panel integrado por Antonio Aracre, Mariano Gorodisch y Agustín D´Attellis. Durante la conversación, también se refirió al riesgo país, la situación de las empresas y las dificultades de la Argentina para construir un mercado de crédito.

Yayi Morales condujo el Debate de la Semana Fuente: captura de pantalla

El dólar mayorista y la pérdida de rentabilidad

El analista puso el foco en la evolución del dólar mayorista, una referencia central para los precios de exportación e importación. Según su cálculo, la cotización aumentó alrededor de un 10% en el último año, frente a una inflación del 33% en el mismo período.

La diferencia impacta especialmente en las actividades vinculadas al campo. Di Stéfano explicó que, cuando se compara la evolución de los precios de productos como la carne vacuna, el porcino, el trigo y el maíz, se observa una pérdida de valor en términos reales.

“Cuando vos hacés la variación punta contra punta en todos esos productos tenés deflación”, sostuvo. Como ejemplo, señaló que el precio del maíz en pesos aumentó apenas un 4%, muy por debajo de la inflación.

En paralelo, los costos de producción y de estructura avanzaron a un ritmo superior. El analista mencionó que el combustible aumentó un 75% en el último año, mientras que los gastos de mantenimiento, salarios y otros insumos también presionaron sobre los márgenes.

Agustín D´Attellis Fuente: Captura de pantalla

“Esto lo que genera es una pérdida de rentabilidad muy grande”, advirtió.

En ese escenario, Di Stéfano consideró que un dólar de $ 1650 no representaría necesariamente un problema para la economía, siempre que el movimiento no se traslade a los precios. “Yo creo que el dólar es un precio más de la economía y que si tenemos un dólar de 1650 pesos, no pasa absolutamente nada”, afirmó.

Según su visión, una cotización más alta podría ayudar a recuperar parte de la rentabilidad perdida por los sectores exportadores. Sin embargo, reconoció que la recesión amortigua el traslado a precios y que los salarios todavía no muestran una recuperación suficiente.

La caída de las ventas y el desafío de las empresas

Di Stéfano también presentó un análisis de balances de compañías vinculadas al consumo. Según explicó, al comparar las ventas de esas empresas con el mismo período del año anterior, encontró una caída del 10% en términos reales.

El dato refleja las dificultades que atraviesan distintos segmentos del mercado interno, aunque el analista destacó que las empresas no dejaron de invertir pese a la contracción de la demanda.

“Se rompe un mito que mucha gente dice: si no tengo un mercado creciendo, no puedo invertir”, planteó.

A partir de los balances, sostuvo que algunas compañías buscaron ganar participación mediante la apertura de franquicias, la reducción de precios o el aumento de las cantidades vendidas . Otras, en cambio, priorizaron mejorar sus márgenes.

Para Di Stéfano, la inversión es el factor que debe impulsar una mejora de la productividad y, posteriormente, de los salarios reales.

Mariano Gorodisch Fuente: Captura de pantalla

“Si la empresa genera más inversión, la empresa va a tener más productividad, va a tener más competitividad, va a haber más salario real y eso va a generar un consumo más duradero”, explicó.

El analista también señaló que la gestión empresaria puede marcar diferencias en un mercado que se achica. Entre las estrategias que mencionó, destacó la administración del inventario, la reducción de los plazos de cobro y el uso de promociones para liberar efectivo y cancelar deuda.

“Lo que no podés hacer es quedarte quieto. Vos tenés que salir a buscar la venta”, resumió.

Riesgo país: cuánto pesa el escenario internacional

La discusión sobre la rentabilidad, la inversión y el consumo también se trasladó al riesgo país. Di Stéfano consideró que el indicador no puede analizarse únicamente a partir de factores locales, en un escenario internacional atravesado por conflictos, tensiones financieras y cambios políticos.

El analista mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Medio Oriente, el resultado electoral en Brasil y las elecciones de medio término en Estados Unidos, además de la posibilidad de una suba de las tasas de interés estadounidenses.

También apuntó a la evolución de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del petróleo, que, según describió, reflejan un escenario global más exigente para los mercados emergentes.

Para explicar cómo esos movimientos pueden afectar a la Argentina, planteó el caso de un inversor internacional con una cartera diversificada que mantiene una posición pequeña en activos argentinos. Si ese inversor enfrenta pérdidas en otros mercados y necesita reducir su exposición al riesgo, puede vender bonos argentinos aunque el problema no se origine en el país.

“Multiplicalo por N cantidad de casos”, planteó Di Stéfano al explicar cómo una decisión de ese tipo puede repetirse entre distintos fondos y operadores.

Sin embargo, el analista también reconoció que la Argentina tiene problemas propios que condicionan la evolución del riesgo país.

La Argentina todavía no tiene un mercado de crédito profundo

Di Stéfano cuestionó la falta de ahorro en pesos y la escasa profundidad del mercado financiero local. Según sostuvo, existe una contradicción entre la demanda de crédito y la disposición de los argentinos a mantener depósitos en moneda nacional.

“Hoy vos no tenés un mercado profundo en la Argentina”, afirmó.

El analista señaló que el mercado de pesos y dólares representa alrededor de 12 puntos del PBI y destacó un cambio en la composición de la deuda pública: según el último informe que mencionó, el 51,1% está denominada en dólares y el resto en pesos.

Para Di Stéfano, esa estructura mantiene a la economía expuesta a las condiciones de financiamiento externo y a los movimientos de los mercados internacionales.

Además, advirtió que la Argentina todavía no logró mejorar su calificación crediticia, una condición que limita el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

La inversión, el salario y el modelo económico

Di Stéfano defendió el equilibrio fiscal y la decisión del Gobierno de no financiar el déficit mediante emisión monetaria. A su entender, esas medidas establecen reglas para el sector privado, pero no garantizan por sí solas una recuperación de la actividad.

“Si el sector privado no invierte, y estos son datos oficiales que la inversión bajó, vos no podés tener salario o más actividad económica”, sostuvo.

El analista también comparó la evolución del salario real con la de 1974, año en el que ubicó el máximo histórico de esa serie. Según su análisis, el salario actual representa aproximadamente la mitad del nivel de aquel momento.

Antonio Aracre Fuente: Captura de pantalla

Di Stéfano vinculó esa diferencia con la inversión: recordó que en 1974 superaba los 20 puntos del PBI, mientras que en la actualidad se encuentra por debajo de ese nivel.

Su conclusión fue que la Argentina necesita revisar las condiciones que frenan la inversión para recuperar la productividad, los salarios y el consumo. “Tenemos un modelo de país equivocado, me parece, porque si nosotros no hacemos mea culpa y decimos a ver qué hacemos para ir a buscar la inversión, estamos en un problema”, cerró.