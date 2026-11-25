La Cámara Argentina de la Energía (CADE) expresó su preocupación con relación el proyecto de ley que se trata en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que plantea la obligación de informar anticipadamente los precios de combustibles en esa jurisdicción.

La norma, que exige la publicación obligatoria y uniforme de los precios con anticipación, podría reducir la competencia y afectar el normal abastecimiento de combustibles en la provincia, al impulsar picos de consumo con eventuales quiebres de stock en las estaciones.

A través de un comunicado, la CADE remarcó que “en la actualidad no hay ningún otro producto de consumo masivo cuyos precios tengan el nivel de transparencia de los combustibles”.

“Hoy los consumidores ya acceden, con las leyes vigentes, a precios actualizados en tiempo real a través de los carteles con visibilidad desde el exterior de las estaciones de servicio, las aplicaciones y las redes sociales”, sostuvo y agregó que “en forma complementaria, las empresas expendedoras continúan informando sus precios a la Secretaría de Energía de la Nación en el marco de lo normado por la Resolución 1104/04″.

La CADE subraya que una iniciativa como la planteada resulta redundante frente el marco vigente, atenta contra el consumidor, y agregaría mayores costos, burocracia, sin lograr ninguna mejora en la transparencia ni en el acceso a información para el consumidor bonaerense.

Finalmente reitera su plena disposición para participar de los espacios de diálogo que permitan aportar los elementos necesarios para el mejor entendimiento del contexto y del impacto que podría tener el avance de este proyecto en la Provincia de Buenos Aires.