El detrás de escena de la grabación de Gordon, la nueva serie de Netflix.

Gordon ya está en Netflix y trae una cifra que impone: 109 jornadas de rodaje. El thriller, protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, reconstruye la Argentina de los años 70.

Esta serie inspirada en hechos reales, sigue a Aníbal Gordon, un delincuente común que se transformó en un implacable agente paraestatal durante la violencia política de los 70. Basada en las novelas de Marcelo Larraquy, su puesta en pantalla demandó una maquinaria industrial a la altura de la historia.

Detrás de esa maquinaria hay economía real. La producción movilizó empleo, proveedores y servicios durante seis meses de rodaje. Netflix no informó presupuesto ni inversión total, pero las cifras de producción dan una idea del movimiento.

Empleo: más de 4.400 personas en acción

Todo empezó con cuatro meses de preproducción y un equipo base de 163 técnicos. Después llegaron 310 técnicos de refuerzo. Frente a cámara se sumaron 258 actores y actrices y 3.720 extras. Entre técnicos, elenco y extras, la cifra supera las 4.400 personas.

Los extras son el grupo más numeroso: 3.720 personas caracterizadas de época. Junto a ellos, 28 especialistas de riesgo se encargaron de las escenas de acción.

El detrás de escena de la grabación de Gordon, la nueva serie de Netflix. Fuente: Netflix MARCOS LUDEVID 2025

Locaciones: 98 espacios para viajar a los 70

Para volver a los 70, el equipo intervino 98 locaciones y trabajó sobre más de 200 sets ambientados. Entre los espacios recreados están la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino Automotores Orletti.

El detalle también pesa: 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería. Hubo incluso una obra a contrarreloj: la capilla del padre Carlos Mugica se construyó desde cero en menos de dos semanas.

Acción: 230 armas y 1.100 disparos

Las escenas de acción pidieron otro nivel de despliegue. Participaron 28 especialistas de riesgo y se usaron 230 armas de utilería. Estaban adaptadas para disparos de fogueo, y el rodaje sumó unos 1.100 disparos.

Ese equipamiento y ese personal especializado se suman a la lista de oficios y proveedores que necesita una producción de esta escala. La acción no es solo espectáculo: también es una cadena de trabajo técnico que se mueve detrás de cada escena.

El detrás de escena de la grabación de Gordon, la nueva serie de Netflix. Fuente: Netflix MARCOS LUDEVID 2025

Planos secuencia: seis minutos, 200 personas

La serie tiene seis planos secuencia. El más ambicioso es el robo al banco de Bariloche del primer episodio, de unos seis minutos. La escena intervino el centro de la ciudad y coordinó a más de 200 personas.

Trapero lo resumió así: “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”. La escena se repitió 21 veces hasta llegar al resultado final.

Postproducción: 720 planos retocados

El trabajo no terminó en el set. Se intervinieron 720 planos con efectos visuales. Sirvieron para recrear escenarios históricos, eliminar elementos contemporáneos y completar el universo visual de la serie.

La producción define esta etapa como un extenso proceso de postproducción. Su rol fue clave para que la Argentina de los 70 se vea creíble en pantalla, sin rastros del presente. Es trabajo técnico que sigue activo cuando el rodaje ya terminó.

Los números de Gordon muestran que una serie de esta escala funciona como una pequeña industria en movimiento. Emplea gente, activa proveedores y convierte locaciones en escenarios. Falta conocer el monto total invertido, pero el despliegue ya habla por sí solo.