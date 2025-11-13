El clásico budín de limón con glaseado, popularizado por la cadena Starbucks, puede prepararse fácilmente en casa con ingredientes simples. La versión casera utiliza aceite neutro en lugar de manteca, lo que aporta una textura más liviana y mantiene la humedad por más tiempo.
Ingredientes del budín de limón con aceite
Para elaborar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:
- Azúcar: 200 gramos
- Ralladura de limón: de 2 unidades
- Huevos: 3 unidades
- Queso crema: 100 gramos
- Extracto de vainilla: 1 cucharadita
- Jugo de limón: 1/3 de taza
- Harina 0000: 190 gramos
- Polvo de hornear: 1 cucharadita
- Bicarbonato de sodio: 1/4 de cucharadita
- Sal: 1 pizca
- Manteca derretida: 30 gramos
- Aceite neutro (de girasol o maíz): 1/4 de taza
Esta preparación rinde aproximadamente 12 porciones y puede conservarse varios días en un recipiente cerrado o refrigerado.
Cómo preparar el budín de limón paso a paso
- Preparar el molde y precalentar el horno: en primer lugar, se debe precalentar el horno a 180 °C. Luego, enmantecar y enharinar un molde rectangular para budín (de unos 8 x 20 cm) o cubrirlo con papel manteca.
- Integrar los ingredientes húmedos: en un bowl, mezclar el azúcar con la ralladura de limón para potenciar el aroma. Agregar los huevos, el queso crema, el extracto de vainilla y el jugo de limón. Batir hasta obtener una mezcla uniforme.
- Agregar los ingredientes secos: en otro recipiente, combinar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Incorporar esta mezcla a los ingredientes húmedos de forma envolvente, sin batir en exceso.
- Incorporar las grasas: añadir la manteca derretida y el aceite neutro. Mezclar con espátula hasta obtener una preparación lisa.
- Hornear: volcar la mezcla en el molde preparado, marcar el centro con el canto de un cuchillo y hornear durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
- Dejar enfriar: una vez listo, dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.
Cómo preparar el glaseado del budín de limón
El glaseado clásico de este budín aporta brillo y un sabor ácido característico. Para prepararlo, se necesitan:
- Azúcar impalpable: 200 gramos
- Jugo de limón: 1 cucharadita
- Leche: 1 cucharadita
Preparación:
Dejar enfriar completamente el budín. En un bowl, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y la leche, agregando más jugo si se desea una consistencia más fluida.
El glasé debe ser espeso y fácil de esparcir. Una vez listo, se coloca sobre el budín frío y se deja secar a temperatura ambiente hasta que forme una capa brillante.
Consejos para lograr un budín húmedo y esponjoso
- Usar limones frescos para intensificar el sabor.
- No batir de más después de incorporar la harina.
- Evitar abrir el horno antes de los 40 minutos para que no se baje la masa.
- Guardar el budín cubierto o en recipiente hermético para conservar la humedad.