El clásico budín de limón con glaseado, popularizado por la cadena Starbucks, puede prepararse fácilmente en casa con ingredientes simples. La versión casera utiliza aceite neutro en lugar de manteca, lo que aporta una textura más liviana y mantiene la humedad por más tiempo.

Ingredientes del budín de limón con aceite

Para elaborar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

Azúcar: 200 gramos

Ralladura de limón: de 2 unidades

Huevos: 3 unidades

Queso crema: 100 gramos

Extracto de vainilla: 1 cucharadita

Jugo de limón: 1/3 de taza

Harina 0000: 190 gramos

Polvo de hornear: 1 cucharadita

Bicarbonato de sodio: 1/4 de cucharadita

Sal: 1 pizca

Manteca derretida: 30 gramos

Aceite neutro (de girasol o maíz): 1/4 de taza

Esta preparación rinde aproximadamente 12 porciones y puede conservarse varios días en un recipiente cerrado o refrigerado.

Cómo preparar el budín de limón paso a paso

Preparar el molde y precalentar el horno: en primer lugar, se debe precalentar el horno a 180 °C. Luego, enmantecar y enharinar un molde rectangular para budín (de unos 8 x 20 cm) o cubrirlo con papel manteca. Integrar los ingredientes húmedos: en un bowl, mezclar el azúcar con la ralladura de limón para potenciar el aroma. Agregar los huevos, el queso crema, el extracto de vainilla y el jugo de limón. Batir hasta obtener una mezcla uniforme. Agregar los ingredientes secos: en otro recipiente, combinar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Incorporar esta mezcla a los ingredientes húmedos de forma envolvente, sin batir en exceso. Incorporar las grasas: añadir la manteca derretida y el aceite neutro. Mezclar con espátula hasta obtener una preparación lisa. Hornear: volcar la mezcla en el molde preparado, marcar el centro con el canto de un cuchillo y hornear durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Dejar enfriar: una vez listo, dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.

Cómo preparar el glaseado del budín de limón

El glaseado clásico de este budín aporta brillo y un sabor ácido característico. Para prepararlo, se necesitan:

Azúcar impalpable: 200 gramos Jugo de limón: 1 cucharadita Leche: 1 cucharadita

Preparación:

Dejar enfriar completamente el budín. En un bowl, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y la leche, agregando más jugo si se desea una consistencia más fluida.

El glasé debe ser espeso y fácil de esparcir. Una vez listo, se coloca sobre el budín frío y se deja secar a temperatura ambiente hasta que forme una capa brillante.

Consejos para lograr un budín húmedo y esponjoso