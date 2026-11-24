En esta noticia ¿Por qué existen 37 o 38 casilleros?

La ruleta es un juego de casino basado en una rueda dividida en distintos casilleros numerados. Durante cada partida, una bola gira sobre el borde de la rueda hasta detenerse en una de esas posiciones. Antes del giro, se pueden realizar apuestas sobre un número determinado, un grupo de números, un color u otras categorías previstas por las reglas de la mesa.

La rueda está formada principalmente por los números del 1 al 36, que se distribuyen entre casilleros rojos y negros. A estos se suma al menos un espacio verde: el 0. En algunas variantes existe además un segundo casillero verde, identificado como 00. Esa diferencia es la que explica por qué algunas ruedas tienen 37 posiciones y otras 38.

Según explicó Wizard of Odds, sitio especializado en probabilidades y juegos de casino, la ruleta europea utiliza 37 casilleros: los números del 1 al 36 y un único 0. La versión americana, en cambio, cuenta con 38 porque incorpora también el 00.

La palabra ruleta proviene del francés roulette, que significa “ruedita” o “pequeña rueda”. Más allá de su origen, las principales variantes actuales se distinguen por la configuración de la rueda y por las reglas que se aplican a determinadas apuestas.

Una vez que se conoce la estructura básica, es posible entender qué significa cada número. Los jugadores pueden elegir un número individual o realizar apuestas sobre grupos, como rojo o negro, par o impar y distintos rangos numéricos. Cada categoría tiene reglas y pagos específicos, que deben consultarse en la mesa correspondiente.

Ruleta de casino. Fuente: Pexels, modificada con IA por El Cronista. Betsson IA

En Betsson Argentina, la oferta de casino incluye diferentes modalidades de ruleta, entre ellas versiones europea, americana, francesa y opciones en vivo. La compañía informa que algunas mesas cuentan con crupieres reales que conducen la partida en tiempo real. Las características disponibles pueden variar según la modalidad y la jurisdicción, por lo que cada juego cuenta con sus propias condiciones.

¿Por qué existen 37 o 38 casilleros?

La diferencia está en la cantidad de ceros. La ruleta europea tiene un solo 0 y, por eso, suma 37 posiciones en total. La americana agrega el 00 y alcanza las 38. Los números del 1 al 36 son los mismos en ambas variantes; lo que cambia es la presencia de ese segundo casillero verde.

Esta modificación también tiene un efecto sobre las probabilidades. De acuerdo con los cálculos publicados por Wizard of Odds, una rueda de un solo cero tiene una ventaja matemática para la casa del 2,70% en las apuestas estándar, mientras que en una rueda de doble cero alcanza el 5,26%.

La diferencia puede observarse incluso cuando se apuesta a un único número. En la ruleta europea existe una posibilidad entre 37 de que la bola termine en una posición determinada. En la americana, la relación pasa a ser de una entre 38 debido al casillero adicional. Lo mismo ocurre con las apuestas sobre colores, paridad o determinados grupos de números.

El 0 y el 00 quedan fuera de categorías como rojo, negro, par e impar, por lo que modifican las probabilidades matemáticas de esas apuestas. En una rueda de doble cero, por ejemplo, una apuesta a rojo o negro tiene una probabilidad de acierto del 47,37%, según los cálculos de Wizard of Odds.

Los sistemas de apuestas tampoco modifican esta estructura. Una estrategia como la Martingala puede cambiar el importe apostado después de determinados resultados, pero no altera la cantidad de casilleros ni la ventaja matemática de la rueda. Por eso, los resultados anteriores no permiten anticipar dónde caerá la bola en el siguiente giro.

En las mesas de casino en vivo, la presencia de un crupier real modifica la presentación de la partida, pero no la matemática de la rueda. En Betsson Argentina, las mesas en vivo se transmiten en directo y la compañía informa opciones con crupieres argentinos.

Por eso, antes de participar es importante identificar qué variante se está utilizando y revisar sus reglas. Una ruleta europea, una americana y una francesa pueden tener diferencias tanto en la rueda como en las condiciones de determinadas apuestas.

Si el juego deja de ser una elección controlada y empieza a generar dificultades en la vida cotidiana, es importante pedir ayuda profesional. En la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) informa la línea 0800-666-6006 para orientación ante situaciones de juego problemático. El organismo también dispone de herramientas vinculadas al juego seguro y legal.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.