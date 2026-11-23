En noviembre, la primavera entra en su etapa de mayor esplendor y las calles se llenan de flores en tonos morados, naranjas, rosas, rojos y blancos. Con las temperaturas en ascenso y el verano cada vez más cerca, también es un buen momento para renovar el jardín, el balcón o la terraza.

Entre las plantas más elegidas para tener en casa está la lengua de suegra, conocida por ser resistente y requerir pocos cuidados. Aunque suele destacarse por sus hojas alargadas y firmes, también puede producir flores en determinadas condiciones.

Lengua de suegra: cómo estimular la floración

La lengua de suegra puede florecer, aunque no es algo que ocurra de manera habitual. Para favorecer su crecimiento, es importante mantenerla en un ambiente con buena iluminación indirecta, controlar el riego y evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas.

Además de estos cuidados, existen alternativas caseras que suelen utilizarse para aportar nutrientes al sustrato. Una de ellas aprovecha un residuo que suele terminar en la basura: la cáscara de banana.

Una de ellas aprovecha un residuo que suele terminar en la basura: la cáscara de banana.

Este material contiene minerales como potasio, fósforo y calcio, nutrientes que pueden contribuir al desarrollo de las plantas. Sin embargo, su uso no garantiza por sí solo que la lengua de suegra florezca.

Cómo usar cáscara de banana en la lengua de suegra

Hay distintas formas de incorporar la cáscara de banana al cuidado de las plantas:

En trozos: cortar la cáscara en pedazos pequeños y colocarlos en el sustrato para que se descompongan de manera gradual.

Como infusión: hervir las cáscaras en agua durante unos 10 minutos, dejar enfriar y utilizar el líquido para regar.

En fermentación: colocar las cáscaras en agua durante dos o tres días y utilizar posteriormente el líquido para hidratar el sustrato.

La aplicación puede realizarse durante primavera y verano, cuando la planta atraviesa una etapa de mayor actividad. En caso de utilizar este tipo de preparación, conviene hacerlo con moderación y no descuidar los cuidados básicos.

La lengua de suegra necesita luz suficiente, riego controlado y un sustrato que tenga buen drenaje. Estas condiciones son más importantes para mantener la planta saludable y pueden favorecer, junto con su ciclo natural, la aparición de flores.