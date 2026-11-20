Desde el 6 de enero, GOL Linhas Aéreas retomará sus vuelos entre Buenos Aires y Porto Seguro, el destino de los viajes de egresados en Brasil.

Brasil -que hoy se perfila como el principal termómetro del tráfico internacional- se prepara para recibir una nueva ola de turistas argentinos durante el próximo verano.

Entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, las aerolíneas programaron un total de 8054 vuelos y 1,6 millones de asientos entre ambos países. Esto es un 3,4% y un 2% más, respectivamente, que en la temporada anterior.

Los datos de Embratur, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, señalan que habrá 34 rutas directas entre ciudades argentinas y brasileñas, es decir, 7 más que durante el verano pasado.

Enero concentrará el mayor movimiento, con 468.000 asientos y 2374 vuelos previstos. Será el mes con mayor oferta de la serie histórica y tendrá un 80% más de plazas que el mismo mes de 2020, antes de la pandemia.

Escuchá el capítulo completo