Un complejo turístico de Quequén, (partido de Necochea), ubicado frente al mar, busca voluntarios que quieran pasar una temporada sin pagar el alojamiento. Se trata de una opción ideal para quienes desean viajar a bajo costo y conocer la costa bonaerense.

La oportunidad se publicó en Worldpackers, la plataforma de intercambio de trabajo; sin embargo, conviene saber cuántas horas hay que colaborar con el establecimiento y qué parte de los gastos corre por cuenta del voluntario.

Voluntariado en Necochea

El complejo turístico busca un voluntario para cubrir turnos en la recepción del complejo turístico en 20 horas semanales con 2 días libres por semana.

Las tareas con las que deberá colaborar:

Recibir a los huéspedes.

Gestionar los check-in y check out.

Responder consultas.

Ayudar con las tareas nocturnas.

“Serás la cara visible que hace que cada estadía arranque bien. Buscamos a alguien sociable y organizado”, señala la publicación.

Buscan voluntarios para vivir en Necochea | Ofrecen alojamiento a cambio de colaborar en un complejo frente al mar: requisitos, fechas y cómo postularse. necochea.gov

A cambio, el voluntario recibirá:

Alojamiento sin costo en habitación compartida.

Almuerzo sin costo los días de trabajo en forma de vianda.

Tiempo libre para disfrutar de la playa y el surf.

Uso de cocina equipada.

Internet de alta velocidad.

Bicicletas a disposición.

Dos días libres por semana.

Certificado al finalizar la experiencia.

Requisitos, fechas y cómo postularse

La publicación pide cumplir con estas condiciones:

Español intermedio.

Tener entre 24 y 50 años.

Contar con seguro de viaje.

Postularse solo, en pareja o en dúo.

La estadía mínima es de tres semanas y la disponibilidad abarca de octubre de 2026 a marzo de 2027.

En este marco, este intercambio no cubre vuelos, transporte interno ni visa. Todos estos gastos corren por cuenta del voluntario.

Para aplicar, el voluntario tiene que registrarse en Worldpackers y completar su perfil con foto y presentación e indicar fechas flexibles de llegada.

En conclusión, es una alternativa para viajar con costos reducidos y conocer la costa desde adentro, siempre que el voluntario esté dispuesto a cumplir con el ritmo de colaboración.

En este sentido, leer las reseñas y consultar a exvoluntarios dentro de la plataforma ayuda a llegar bien informados.