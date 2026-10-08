Así es por dentro la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina: cine con candy bar, gimnasio y chef privada.

El futbolista Nicolás Tagliafico y la empresaria Carolina Calvagni viven en Francia por los actuales compromisos laborales de él en el Olympique de Lyon; sin embargo, esta semana regresaron al país por los amistosos de la selección argentina de fútbol y la despedida oficial de Lionel Messi.

En este marco, Calvagni, quien se lanzó como youtuber en las últimas semanas, mostró un poco de su vida en Buenos Aires y su intimidad hogareña a través de su canal de YouTube.

Los miles de fanáticos que tiene la pareja se sorprendieron por las instalaciones de la casa, sobre todo el lugar favorito del futbolista, que es el cine privado.

Así es por dentro la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina

Calvagni compartió su regreso a Argentina en un vlog personal que muestra su rutina diaria: desde entrenamientos en su hogar hasta momentos de relax junto a Tagliafico.

El video comenzó con el futbolista preparando el mate en la previa de un entrenamiento con la selección argentina.

En ese momento, Tagliafico abrió la puerta de uno de los lugares más especiales de la casa: el cine. “Este es el lugar favorito de mi marido. El tipo se armó un cine para jugar a la Play Station y stremear”, bromeó ella.

Se trata de un amplio espacio oscuro con sillones grises y cómodos distribuidos de frente al proyector. A su derecha, se ve el candy bar, es decir, un mueble de madera de la altura del techo con muchos compartimentos donde tienen para hacerse pochoclos, consumir golosinas y preparar café.

Así es por dentro la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina: cine con candy bar, gimnasio y chef privada. YouTube / Caro Calvagni

No obstante, la empresaria remarcó que todavía falta llenarlo de productos porque están poco tiempo en Buenos Aires. “Es todo lo que necesitás para ser feliz un domingo”, indicó.

La intimidad de la pareja en Buenos Aires

En otro momento del día, Calvagni puso música a todo volumen y se fue a entrenar a su gimnasio privado. “Voy a hacer día de piernas, cortita, pero con ejercicios que no pueden faltar: sentadillas, estocadas y subidas al banco”, explicó.

De fondo, se ven un juego de mancuernas de distintos pesos, banco y una smith. Todo en un ambiente con mucha luz natural, producto de los ventanales grandes que muestran los árboles de la casa.

Así es por dentro la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina: cine con candy bar, gimnasio y chef privada. Youtube / @carocalvagni

Tras una rutina de ejercicios, la empresaria de ropa recibió a su chef privada Lucía Scarpa, quien en el último tiempo se viralizó en redes sociales por mostrar cómo le cocina a distintas celebridades argentinas como Nathy Peluso y María Becerra.

Así es por dentro la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina: cine con candy bar, gimnasio y chef privada. Youtube / @carocalvagni

“Yo lo que le pido a Lu son cosas que pueda tener en el freezer como, por ejemplo, milanesas, empanadas, tartas, bizcochitos de chipá”, introdujo Calvagni mientras la chef picaba unos boniatos en la mesada de la amplia cocina de la pareja, con ventanales anchos que dan a la vegetación del patio.

Luego añadió: “Cuando estoy en Argentina, estoy fuera de casa o haciendo muchas cosas, entonces me resuelve tener comida rica, lista y saludable”.

Calvagni planifica desayunos, alimentos para freezer, almuerzos, meriendas y cenas para evitar el delivery. “Yo ya sé lo que me gusta y lo que queremos comer en la semana, entonces es más fácil”, indicó.

Aunque ella es estricta con su estilo de vida saludable, cada visita a la Argentina implica mucha vida social y, en consecuencia, algunos permitidos como asados o alimentos dulces.

Por último, la pareja mostró todos los platos listos: arroz rojo, ensalada de rúcula y parmesano, milanesa al horno, tortilla de papa, palmeritas, pastel de boniato, granola, chipá, tarta de jamón y queso, budín de vainilla, canastitas de jamón y queso, bondiola desmechada, panes y focaccia con aceitunas.

A lo largo del día, Carolina Calvagni recibió visitas en su hogar, tuvo reuniones empresariales, llevó a Tagliafico a un entrenamiento de la selección argentina en el predio de Ezeiza y cuidó las plantas del hogar.

En el final, la pareja se mostró en las reposeras del patio, el cual da a la pileta y al lago del barrio, donde disfrutó de unos mates y el atardecer del día.

En conclusión, este espacio que inauguró Calvagni tuvo más de 300 mil visualizaciones en la plataforma y se vio un poco de la intimidad de una de las parejas más famosas de la selección argentina.