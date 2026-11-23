El SMN emitió una advertencia oficial para este martes desde la madrugada hasta la tarde en gran parte del territorio misionero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones de cara a este martes 24 de noviembre de 2026, ante la llegada de un frente de inestabilidad que dejará precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el sistema oficial de alertas y advertencias, la vigencia del aviso se extenderá desde la madrugada hasta la tarde del martes.

Según el reporte técnico del organismo, los fenómenos previstos pueden incluir tormentas aisladas, algunas de carácter fuerte o localmente severas, con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 70 milímetros, registros que incluso podrían ser superados de manera puntual en las zonas más afectadas.

Qué departamentos de Misiones están bajo alerta amarilla del SMN

De acuerdo con la actualización oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla por tormentas abarca a una amplia franja del centro y sur misionero durante la madrugada, la mañana y la tarde del martes 24 de noviembre, pasando luego a nivel verde hacia la noche.

Las jurisdicciones comprendidas dentro del área de cobertura oficial son los departamentos de 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y el sur de Guaraní .

Para toda esta región, el organismo recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones meteorológicas y tomar recaudos frente a la caída de agua en cortos lapsos y las ráfagas de viento.

La alerta amarilla por tormentas abarca a una amplia franja del centro y sur misionero durante la madrugada, la mañana y la tarde del martes 24 de noviembre, pasando luego a nivel verde hacia la noche. Fuente: SMN

Cómo estará el tiempo en Posadas durante el martes 24 y cómo sigue la semana

En la ciudad de Posadas, el pronóstico oficial del SMN anticipa una jornada marcada por el mal tiempo desde las primeras horas del martes 24 de noviembre, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 31°C. Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes con 22°C, vientos de entre 7 y 12 km/h y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

Hacia la mañana continuarán las tormentas fuertes con 23°C y vientos leves de 0 a 2 km/h, mientras que durante la tarde se prevé el momento de mayor intensidad, cuando la probabilidad de lluvias y tormentas subirá a un rango de entre el 70% y el 100% con una máxima de 31°C. Por la noche persistirán las lluvias con 23°C y entre un 40% y un 70% de chance de precipitación.

Las condiciones comenzarán a estabilizarse de manera gradual a partir del miércoles 25 de noviembre, jornada para la cual se pronostican lluvias aisladas tanto durante la primera como en la segunda mitad del día, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, vientos de 23 a 31 km/h y un descenso térmico que ubicará la mínima en 21°C y la máxima en 26°C.

Finalmente, el jueves 26 de noviembre traerá una mejora definitiva con cielo mayormente nublado, probabilidad nula de lluvias (0%), una mínima de 22°C y una máxima de 27°C.

Qué significa el nivel amarillo y qué precauciones recomiendan los organismos oficiales

Dentro de la escala del Sistema de Alerta Temprana del SMN, el nivel amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas .

Por ese motivo, se aconseja evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura ni dejar objetos que puedan obstruir desagües o volarse con el viento, y mantenerse alejado de árboles y postes de luz.

Al circular por rutas o calles urbanas en medio de precipitaciones intensas, resulta fundamental reducir la velocidad, encender las luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar cruzar calles anegadas hasta que el agua escurra por completo.