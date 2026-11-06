Lanzaron una búsqueda de voluntarios para hospedarse en un hostel de Mar del Plata, a cambio realizar tareas de mantenimiento, pintura y jardinería en el establecimiento.

La convocatoria, publicada en la plataforma especializada Worldpackers, contempla unas 20 horas semanales de trabajo y requiere una estadía mínima de tres semanas.

La propuesta admite postulantes individuales, pero no parejas ni grupos de dos personas. Además, está dirigida a personas de entre 20 a 35 años.

Qué ofrece el voluntariado en Mar del Plata

La publicación de Worldpackers detalla los siguientes beneficios para quienes participen de la experiencia:

Alojamiento gratuito: una cama en una habitación compartida con otras personas del equipo.

Desayuno diario: incluido durante la estadía.

Dos días libres por semana: para descansar o recorrer la ciudad.

Internet de alta velocidad: disponible para trabajar de manera remota.

Cocina equipada: los voluntarios pueden utilizarla para preparar sus comidas.

Beneficios adicionales: descuentos en fiestas, bebidas y alojamiento en otros hostels, además de entradas gratuitas para determinados eventos y fiestas.

La oferta no especifica que incluya todas las comidas. Por eso, quienes estén interesados deberán contemplar los gastos de almuerzo, cena y otros consumos que no estén cubiertos por la propuesta.

Además, tampoco se gestionarán los gastos de pasajes o vuelos, seguro de viaje o transporte interno.

Buscan voluntarios para vivir en Mar del Plata.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

El intercambio contempla 20 horas de colaboración por semana en distintas tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones del hostel.

Entre las actividades mencionadas por el anfitrión se encuentran:

Pintura y decoración de los espacios.

Jardinería.

Carpintería.

Electricidad y plomería.

Albañilería y reparaciones generales.

Confección de muebles con materiales reciclados.

Elaboración de murales y otras tareas artísticas.

La descripción también menciona trabajos vinculados con el mantenimiento general del establecimiento. Las tareas concretas deberán consultarse con el anfitrión antes de confirmar la experiencia.

Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado de Mar del Plata

De acuerdo con la publicación de Worldpackers, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 20 y 35 años.

Contar con un nivel intermedio de inglés o de español.

Postularse de manera individual, ya que no se admiten parejas ni dúos.

Tener disponibilidad para permanecer al menos tres semanas.

Cómo postularse al voluntariado

La convocatoria está publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta viajeros con anfitriones que ofrecen experiencias de intercambio de trabajo.

Para conocer las condiciones y enviar una solicitud, hay que ingresar a la publicación oficial.

La plataforma indica que los interesados deben completar su perfil para solicitar una posición. Luego, el anfitrión evalúa las postulaciones y puede preaprobar a quienes considere adecuados para la experiencia.