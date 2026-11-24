El actor Rodrigo de la Serna eligió Ingeniero Maschwitz, en el partido bonaerense de Escobar, para construir una vida más tranquila, lejos del movimiento de Buenos Aires. Entre calles de tierra, árboles y espacios verdes, encontró un entorno que conecta con una búsqueda personal que comenzó mucho antes de su llegada al lugar.

Su vínculo con la naturaleza se fue formando durante la infancia, a partir de los veranos que pasaba en Córdoba, las experiencias familiares y los viajes que marcaron su manera de entender el mundo. Con el tiempo, esas vivencias también influyeron en sus decisiones personales y en su preocupación por el cuidado del medio ambiente.

Por qué Rodrigo de la Serna eligió vivir en Ingeniero Maschwitz

La decisión de instalarse en Ingeniero Maschwitz estuvo relacionada con el deseo de alejarse del ritmo porteño y encontrar un espacio donde pudiera desarrollar una vida más comunitaria. El actor se mudó allí junto a Erica Rivas, con quien compartía entonces su vida familiar y la crianza de su hija Miranda.

La localidad de Escobar no era completamente desconocida para él. Cuando tenía 10 años había participado de un campamento escolar en el Patronato de la Infancia y tuvo allí su primer acercamiento con la zona. Años después, aquel recuerdo volvió a cobrar importancia cuando buscó un lugar para establecerse.

En una entrevista, De la Serna explicó qué representaba ese destino para él: “Maschwitz resumía un poco esa búsqueda de un lugar más tranquilo, de estar en contacto con la naturaleza, de poder curtir una vida más comunitaria”.

Los recuerdos de Córdoba que marcaron su vínculo con la naturaleza

Aunque nació y creció en el barrio porteño de Bajo Belgrano, el actor también construyó recuerdos importantes lejos de la ciudad. Durante sus vacaciones de infancia y adolescencia viajaba a Villa Giardino, en Córdoba, donde encontró en el paisaje serrano un entorno que lo acompañaría durante toda su vida.

Aquellos períodos no solo significaron un descanso de la rutina. Allí hizo amistades duraderas y desarrolló una relación especial con los espacios naturales.

Ese interés también estuvo influido por su historia familiar. Su madre, licenciada en Artes y especializada en arte precolombino, le transmitió desde pequeño curiosidad por las culturas originarias de América, sus costumbres y las formas en que se relacionaban con el territorio.

Rodrigo de la Serna. Fuente: Instagram @delaserna_rodrigo

Los viajes y su preocupación por el cuidado del medio ambiente

Con los años, distintas experiencias profundizaron la mirada ambiental de De la Serna. Durante un viaje por la Patagonia junto a Erica Rivas y su hija, conoció a integrantes de una comunidad mapuche y se acercó a sus reclamos relacionados con el territorio y el medio ambiente.

Otro momento significativo fue su participación en el rodaje de Diarios de motocicleta, que lo llevó a recorrer distintos puntos de América Latina. Esa experiencia amplió su perspectiva sobre la región y fortaleció su identificación con la historia y la cultura del continente.

Sus preocupaciones también se reflejaron en sus declaraciones públicas sobre distintas problemáticas ambientales. Entre ellas, mencionó el avance de los desarrollos inmobiliarios, la pérdida de humedales, el desmonte y la explotación minera.

Su vínculo con la comunidad de Ingeniero Maschwitz

La elección de Escobar también abrió una etapa de mayor participación en la vida comunitaria. Además de encontrar un entorno residencial más tranquilo, el actor se vinculó con iniciativas culturales y espacios colectivos de la zona.

Su interés por el arte y la integración social lo acercó a proyectos que buscaban utilizar las actividades culturales como una herramienta para promover la conciencia ambiental y fortalecer los lazos entre los vecinos.

De esta manera, su elección de vivir en Ingeniero Maschwitz está relacionada con algo más profundo que cambiar el paisaje urbano por uno rodeado de verde. En ese lugar confluyen recuerdos de su infancia, experiencias familiares, convicciones ambientales y el deseo de sostener una vida más conectada con la naturaleza.