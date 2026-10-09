Tarjetas de crédito: cómo detectar cargos que no reconocés en el resumen y reclamar antes de que sea demasiado tarde.

En esta noticia Cómo reclamar un cargo que no reconoces ante el banco

Uno de los problemas más comunes de los usuarios de tarjeta de crédito es encontrar un consumo no realizado, según el Banco Central (BCRA).

En este sentido, lo importante es llevar un control regular de los movimientos en el home banking y, en el caso de encontrarse con un movimiento desconocido, actuar rápidamente.

Cómo detectar cargos que no reconocés en el resumen

Para detectar cargos que no se reconocen de la tarjeta de crédito, se debe revisar el resumen movimiento por movimiento.

En este sentido, se puede buscar a lo largo del resumen:

Comercios desconocidos.

Montos repetidos.

Consumos en las fechas en que no se utilizó la tarjeta de crédito.

En este momento, también se pueden tener a mano los comprobantes de cada movimiento de la tarjeta durante ese mes.

Según el BCRA, los reclamos más frecuentes son de promociones y descuentos no aplicados, débitos no consentidos y pagos duplicados o erróneos.

Qué revisar primero en el resumen y qué cargos se repiten

Antes de reclamar, se deben descartar errores propios y de adicionales controlando los siguientes puntos:

Comercio y fecha: que coincidan con compras reales, incluidas las de las tarjetas adicionales.

Cuotas: que no haya planes ya cancelados ni cuotas duplicadas.

Suscripciones y débitos automáticos: servicios, apps o seguros que creías dados de baja.

Consumos en dólares: que el tipo de cambio aplicado sea el informado.

Comisiones y seguros: renovación, mantenimiento o reposición del plástico.

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Cómo reclamar un cargo que no reconoces ante el banco

Si el usuario encuentra un cargo que no reconoce, debe seguir este orden para reclamar ante el banco con el que opera por los canales oficiales que ofrece: home banking, teléfono (atención al cliente) o sucursal.

En cualquiera de los casos, el usuario deberá:

Impugnar el resumen dentro de los 30 días corridos de recibido, según la dentro de losde recibido, según la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito , y pedir el número de reclamo a la entidad financiera El banco debe acusar recibo en 7 días y, dentro de los 15 días siguientes, corregir el error o explicarlo con comprobantes. En operaciones en el exterior, el plazo se extiende a 60 días. 3 días hábiles y resolver en un máximo de 10 días hábiles. Según el BCRA , la entidad financiera tiene que darte el número de trámite eny resolver en un máximo de reclamos no resueltos en la Si no responde o la respuesta no te convence, completar el formulario deen la web del BCRA con el número que te asignó el banco.

Si se sospecha de un fraude, se deberá pedir al banco con el que se opera, el bloqueo de la tarjeta y la emisión de un plástico nuevo .

Checklist mensual una vez que se recibe el resumen de la tarjeta de crédito

Para no llegar demasiado tarde, se puede sumar este checklist mensual:

Revisar el resumen apenas se recibe, sin esperar el vencimiento.

Anotar la fecha de recepción para contar los 30 días.

Activar las notificaciones de consumos en la app del banco.

Guardar los comprobantes de compras grandes y en cuotas.

Confirmar qué suscripciones siguen activas.

En resumen, reclamar a tiempo y con un número de trámite es la diferencia clave a la hora de recuperar la plata o pagar una compra que nunca hiciste.