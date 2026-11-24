El fuerte crecimiento refleja el impacto de la mayor conectividad en la demanda de turistas extranjeros que no pasan por Buenos Aires

En octubre, el sector aerocomercial argentino volvió a marcar un récord de actividad. Según las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los aeropuertos del país movilizaron un total de 4.311.609 pasajeros. Esto es un 11% más que en el mismo mes de 2024 y un 0,5% por encima del máximo anterior, registrado en octubre de 2025.

Dentro de ese escenario de expansión aerocomercial -donde 3.010.700 fueron por vuelos de cabotaje y 1.300.909 por servicios internacionales-, una provincia sorprendió con un crecimiento interanual del 261% en su tráfico internacional acumulado.

Se trata de Tucumán, la provincia que con 22.524 km es la de menor superficie del país, que pasó de 15.000 a 55.000 pasajeros internacionales entre enero y octubre. Es decir, sumó unos 40.000 pasajeros en un año.

El salto se explica, en buena medida, por la incorporación de nuevas conexiones aéreas que ampliaron las opciones para viajar al exterior desde el norte argentino, así como también para quienes llegan desde otros países.

La principal novedad fue la conexión entre Tucumán y Panamá, operada por Copa Airlines desde septiembre de 2025. La ruta no solo facilita la llegada de turistas internacionales al norte argentino, sino que les da a los tucumanos y a toda la región una puerta de salida directa hacia el Caribe, Estados Unidos y otros destinos internacionales, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

“El fuerte crecimiento del tráfico internacional en Tucumán refleja cómo la mayor conectividad aérea transforma de inmediato el interés de los viajeros en demanda concreta”, explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Una ruta que cambió el mapa de los vuelos desde el norte

Desde TurismoCity señalaron que, desde el inicio de la operación Tucumán-Panamá vía Copa Airlines, los clics hacia vuelos de la compañía con origen en la provincia se multiplicaron más de 6 veces en lo que va del año.

El comportamiento de los viajeros también muestra que Panamá funciona como una escala para llegar a otros mercados. Punta Cana, Miami, Cancún y Aruba figuran entre los destinos más elegidos por quienes utilizan esa conexión.

En términos generales, las búsquedas de vuelos internacionales desde Tucumán crecieron un 24% interanual en TurismoCity. Entre los mayores avances se encuentran Aruba, con un incremento del 257%; Recife, con una demanda que casi se cuadruplicó, y Panamá, con una suba del 87%.

“Cuando el vuelo sale desde casa y no hay que pasar por Buenos Aires, la demanda que estaba contenida se activa”, explicaron desde la plataforma. Florianópolis, por su parte, continúa como el destino internacional más buscado desde Tucumán.

Brasil es otro de los mercados que explica el movimiento. Aerolíneas Argentinas operó durante el último verano una conexión directa entre Tucumán y Florianópolis, con dos frecuencias semanales. Ante la creciente demanda, la aérea de bandera anunció que para enero y febrero de 2027 duplicará la oferta, esta vez, con cuatro vuelos por semana.

Qué ofrece Tucumán al turista extranjero

Tucumán -conocida como El jardín de la República por la abundancia, variedad y verdor de su vegetación- busca capitalizar una propuesta turística que incluye tanto patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía como circuitos de montaña.

Entre los principales atractivos aparecen la Casa Histórica de la Independencia, Tafí del Valle, Amaicha del Valle, San Javier y los Valles Calchaquíes. También se destacan la Ciudad Sagrada de Quilmes, la Ruta del Vino de Altura y las experiencias de turismo rural.