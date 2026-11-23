El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de fuertes tormentas a Catamarca durante las últimas horas de este lunes 23 de noviembre.

El organismo emitió una alerta amarilla que se extenderá durante la noche y la madrugada del martes 24, con posibles fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

Granizo, fuertes ráfagas y actividad eléctrica: cómo serán las tormentas en Catamarca

Alerta amarilla en Catamarca. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El pronóstico del SMN contempla distintos fenómenos meteorológicos que podrían presentarse durante el desarrollo del sistema de tormentas.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Lluvias intensas: se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Caída de granizo: presencia de granizo ocasional en las zonas alcanzadas por la advertencia.

Actividad eléctrica frecuente: podrían registrarse descargas eléctricas durante los episodios de mayor intensidad.

Fuertes ráfagas de viento: se esperan ráfagas intensas que podrían provocar la caída de ramas y el desplazamiento de objetos.

Abundante caída de agua: las precipitaciones podrían concentrarse en lapsos cortos y generar anegamientos temporarios.

La combinación de estos factores podría generar complicaciones en distintos puntos de la provincia, especialmente en sectores vulnerables a las lluvias intensas y las ráfagas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar las actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

Qué significa la alerta amarilla del SMN y cuáles son las recomendaciones

El nivel amarillo del sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Ante la llegada de las tormentas, se recomienda adoptar distintas medidas preventivas para reducir los riesgos:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir los desagües y el escurrimiento del agua.

Evitar realizar actividades al aire libre mientras duren las tormentas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes de electricidad.

No permanecer en ríos, lagunas o piletas durante las tormentas para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en una construcción cerrada o un vehículo.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las posibles actualizaciones del alerta.

Por último, el organismo aconseja seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones pueden modificarse durante las próximas horas y la intensidad de los fenómenos podría variar según la localidad.