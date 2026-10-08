Marcos Di Cesare, cocinero, sobre el pollo a la mostaza con papas chips: “Es un clásico olvidado y muy mal hecho por los bodegones”.

El cocinero Marcos Di Cesare, asesor gastronómico y autor de Antirrecetas, comparte recetas de cocina complejas y simples a través de la plataforma de YouTube, donde tiene más de 200 mil suscriptores. En esta ocasión salió a defender y relatar cómo hacer un clásico de la gastronomía: pollo a la mostaza con papas chips.

“Vamos a hacer un clásico olvidado y muy mal hecho por los bogedones de baja calidad, que es el pollo a la mostaza”, introdujo el cocinero con más de dos décadas de experiencia en la cocina y en la gestión gastronómica.

Cómo preparar el pollo a la mostaza

“Bien hecho, es un plato increíble y único. Es un plato bastante rápido, fácil y rico. Y más si lo hacés con una mostaza casera”, indicó Di Cesare en el comienzo del video y luego enseñó cómo prepararlo.

Marcos Di Cesare, cocinero, sobre el pollo a la mostaza con papas chips: “Es un clásico olvidado y muy mal hecho por los bodegones”. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Estos son los pasos principales de la preparación:

Pollo: el chef usa pata y muslo , que deshuesa para aprovechar mejor el producto. “El único tip para esto es tener el cuchillo bien afilado”, aseguró.

Sellado: se hace en una sartén de hierro con ghee , la manteca clarificada, y siempre primero del lado de la piel para lograr un sellado intenso que conserve el sabor.

Desglasado: se agrega cebolla cortada chiquitita y luego se desglasa con vino blanco para levantar los sabores caramelizados que quedan en el fondo de la sartén.

Salsa: se suma caldo o fondo de pollo, bastante mostaza casera y crema de leche , y se reduce hasta alcanzar la textura deseada.

Cocción: el pollo tiene que llegar a 72 °C de temperatura interna, algo que se verifica con termómetro. “Lo vamos a cocinar ahí unos 5 o 10 minutos, o hasta que reduzca un poco la salsa”, indicó.

Sobre el ghee, Di Cesare destacó que resiste mejor el calor y no se quema con facilidad, por eso lo prefiere para sellar. En este contexto, el hierro y el ghee permiten lograr un sellado intenso, que es la base del sabor del plato.

Por otra parte, al deshuesar, recomendó una regla simple de seguridad: la mano que sostiene la pieza nunca debe quedar en el recorrido del cuchillo.

Las papas chips y cómo se sirve el plato

Para la guarnición, el cocinero detalló una técnica a seguir para lograr un punto crocante:

Cortar las papas muy finas, de 3 milímetros .

Freírlas en grasa hasta lograr el punto justo.

Salarlas recién cuando salen del recipiente.

No apoyarlas sobre papel absorbente, para que mantengan la textura.

Para el emplatado, la propuesta es un plato hondo con la salsa como base, el pollo encima y una corona de papas chips. El toque final es ciboulette fresca para disfrutar de este exquisito plato que es un clásico de la gastronomía.