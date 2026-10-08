Un proyecto de bioconstrucción y hostelería de Bariloche busca voluntarios que quieran vivir un tiempo en el sur del país sin pagar el hospedaje.

Se trata de una estadía corta, pensada para viajeros que quieren hacer turismo a un costo más bajo a cambio de horas de colaboración en el proyecto.

En este caso, la plataforma de Worldpackers, que conecta voluntarios con anfitriones, compartió la propuesta de hostería y bioconstrucción.

Cómo funciona el voluntariado de bioconstrucción y hostería de Bariloche

Los voluntarios deben colaborar 25 horas semanales con un día de semana libre. “Te invitamos a ser parte de Kostohunwe. Un lugar en crecimiento, lleno de energía viajera, rodeado de naturaleza y buen ambiente”, señalaron los anfitriones, quienes describieron al lugar como un espacio bohemio e inclusivo.

Cómo funciona el voluntario en Bariloche que ofrece una estadía corta a cambio de colaboración.

Según la publicación, las tareas se centran en la limpieza, construcción, reparación y jardinería:

Limpieza: ayudar a limpiar la cocina, dormitorios, baños y áreas comunes.

Construcción y reparación: ayudar con varias tareas de reparación o construcción.

Jardinería: ayudar a plantar y cultivar jardines.

Qué incluye el voluntariado y qué requisitos piden

El alojamiento ofrecido puede ser en un cuarto compartido con el equipo o una carpa en el camping.

La propuesta tiene:

Uso de cocina equipada.

Internet básica.

Clases de idiomas gratis en el lugar.

Curso de permacultura gratis.

Descuento para alojarse en otros hoteles.

Los requisitos para postularse son:

Tener entre 18 y 45 años.

Nivel principiante de español o inglés.

Aplicar solo, en pareja o en dúo.

La disponibilidad abarca desde octubre del 2026 hasta marzo del 2027 , con una estadía mínima de 3 días y un máximo de 10.

Cabe destacar que en esta oportunidad no están cubiertos los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa.

En conclusión, se trata de una oportunidad concreta para conocer Bariloche con el alojamiento resuelto, siempre que se acepte colaborar de manera semanal y cubrir los gastos de traslado.