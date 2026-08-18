Con el cierre del primer semestre de 2026, las empresas comenzaron a presentar sus balances, rendir números ante inversores y mostrar cómo impactó el escenario económico en sus negocios. Los números dejan un mapa dispar: mientras algunas compañías lograron disparar sus ganancias, otras terminaron en rojo y un tercer grupo todavía gana dinero, pero con una rentabilidad menor a la de un año atrás.

Los casos de YPF y Pampa Energía aparecen entre los de mayor crecimiento, impulsados por la producción de hidrocarburos y la mejora de sus operaciones en Vaca Muerta.

En el consumo masivo, en cambio, los resultados fueron más heterogéneos: Molinos Río de la Plata, la alimenticia de los Perez Companc, logró pasar de pérdidas a ganancias pese a un mercado que sigue débil, mientras que Havanna terminó el segundo trimestre en rojo. Mercado Libre, por su parte, mantuvo un fuerte crecimiento regional, aunque con una Argentina que perdió peso dentro de sus ingresos.

Se abren paso las energéticas

YPF cerró el segundo trimestre de 2026 con una ganancia neta de u$s 1205 millones, la segunda ganancia trimestral más elevada de la historia de la empresa. En tanto, tuvo el EBITDA ajustado más alto de su historia. El indicador llegó a u$s 2804 millones, un crecimiento interanual del 150 por ciento.

La empresa atribuyó el resultado a una combinación de mayor producción shale, menores costos y mejoras operativas. También destacó la incidencia de los altos precios internacionales y el récord de procesamiento de sus refinerías.

Horacio Marín, CEO de YPF

Durante el trimestre, la extracción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios. Ese volumen representó un crecimiento del 47% frente al mismo período del año anterior . La empresa adelantó que proyecta llevar la producción shale a 250.000 barriles diarios hacia fines de 2026.

En lo que respecta a las inversiones en el trimestre, estas aumentaron en un 16% a nivel interanual y totalizaron u$s 1340 millones . Del total invertido, el 77% se dirigió a Vaca Muerta.

El 13 de agosto, la petrolera presentó a su proyecto Argentina LNG para ser incluido dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El monto total será de u$s 51.000 millones durante todo el proyecto, el mayor anunciado en el regimen hasta ahora.

Las ventas de naftas y gasoil crecieron un 10% interanual. Con ese avance, YPF alcanzó una participación de mercado del 59% en el trimestre .

Pampa Energía

Pampa aceleró en el segundo trimestre. La compañía mejoró en 7% su producción de hidrocarburos frente al primer trimestre, con un salto de 20% en petróleo por el crecimiento de Rincón de Aranda , el bloque donde desarrolla su proyecto de shale oil.

La producción de crudo de la empresa de Marcelo Mindlin llegó a 23.400 barriles diarios, con un crecimiento del 20% frente al primer trimestre y un 194% a nivel interanual. Las ventas del segmento de petróleo y gas aumentaron 36% frente al trimestre anterior, hasta u$s 334 millones, mientras que el EBITDA ajustado avanzó 74%, hasta u$s 182 millones.

En total, sus ventas alcanzaron los u$s 746 millones.

Ahora, el grupo proyecta transformar ese volumen en exportaciones, GNL, líquidos y fertilizantes , lo que demandará una inversión de u$s 11.000 millones.

De hecho, su subsidiaria, Fértil Pampa, avanzará con la construcción de una planta de urea -un fertilizante que mejora los rindes de cultivos- en Bahía Blanca mediante una inversión de u$s 2700 millones. Para ello, solicitó ingresar al RIGI.

También lo hizo con el proyecto de Rincón de Aranda que ya fue aprobado para incorporarse al régimen y en el que contempla una inversión estimada de u$s 4500 millones hasta 2041. Incluye la perforación y terminación de 259 pozos, la construcción de una planta de tratamiento con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios y la instalación de oleoductos, gasoductos y sistemas de tratamiento de agua.

A través de su participación en TGS, el grupo también está expuesto al proyecto integrado de líquidos de gas natural, que demandará otros u$s 3000 millones. La iniciativa contempla ampliar la planta de Tratayén, construir ductos hacia Bahía Blanca.

Los Perez Companc

Molinos Río de la Plata consiguió dar vuelta sus números y cerrar los primeros seis meses del año con una ganancia neta de $ 37.571 millones, frente a la pérdida de $ 19.485 millones que había registrado en el mismo período de 2025.

Pero la alimenticia no vendió más. De hecho, el mercado de consumo masivo cayó 2,9% interanual durante el semestre y las empresas del rubro enfrentan un panorama adverso .

El resultado tiene otra explicación. La empresa atribuyó esa mejora al proceso de modernización de sus estructuras administrativas, productivas y logísticas que inició en períodos anteriores. De tal modo, redujo 23,4% sus gastos centrales frente al mismo período del año pasado, un ajuste que representó un ahorro de $ 37.023 millones.

Las ventas alcanzaron los $ 544.029 millones y el resultado operativo fue positivo en $ 30.088 millones. Así, entre un semestre y otro, la compañía consiguió una mejora de más de $ 57.000 millones en su resultado final.

La empresa terminó 2025 con una pérdida neta de $ 40.713 millones, una caída de 6,5% en sus volúmenes.

El escenario de este año es diferente. El mercado todavía no empuja las ventas, pero Molinos consiguió sostener cantidades y recuperar márgenes a partir de una estructura de costos más liviana.

Molinos integra el grupo Perez Companc desde 1998, cuando la familia le compró la alimenticia a Bunge & Born. S u portafolio de marcas incluye a Granja del Sol, Exquisita, Lucchetti, Matarazzo, Preferido, Vitina, Cocinero, Lira, Blancaflor, Nobleza Gaucha, Favorita, Don Vicente, Don Felipe, Chocoarroz, Nieto Senetiner, RucaMalen, Minerva, Gallo, Terrabusi (pastas) y Arlistán.

En tanto, Molinos Agro, el brazo agroindustrial de la familia que se separó de su ‘madre’, Molinos Río de la Plata en 2016, también cerró con números al alza.

La empresa cerró con una ganancia neta de $ 45.961 millones frente a los $ 38.306 millones del mismo periodo del año anterior, un aumento del 20% interanual. En tanto, el resultado operativo pasó de $ 52.557 millones el año pasado a $ 65.838 millones en 2026 .

“Durante el primer trimestre del ejercicio la Sociedad logró capitalizar márgenes de la molienda de soja y girasol, superiores al promedio histórico, gracias a una producción récord que fomentó la actividad comercial durante el inicio de la cosecha. Dichos márgenes se vieron parcialmente compensados por un incremento de los costos, especialmente los gastos variables asociados a la energía”, dijo la empresa en su balance.

Luis Perez Companc, presidente de Molinos Río de la Plata y Molinos Agro

En lo que respecta a su año fiscal, la empresa cerró con una ganancia cercana a los $ 217.000 millones, alrededor de u$s 133 millones, una cifra tres veces mayor que la registrada en el ejercicio anterior (casi $ 68.000 millones) .

Según apuntó la compañía, este resultado responde al aumento en la comercialización de girasol y cereales: la firma alcanzó una molienda total de 5,6 millones de toneladas y un volumen de ventas de 6,6 millones de toneladas .

Los programas de incentivos a las exportaciones que implementó el gobierno de Javier Milei, como la baja temporal de retenciones a la soja y el maíz a comienzos del año pasado y su suspensión posterior por un mes, en septiembre de 2025, le valieron a la empresa exportaciones récord de grano desde 2011. Debido a esto, alcanzó exportaciones por 12,4 millones de toneladas.

Actualmente, es uno de los principales procesadores de poroto de soja y girasol, y forma parte de los diez mayores exportadores de maíz y trigo de la Argentina.

La nueva empresa de Arcor y Danone

Mastellone Hnos., dueña de La Serenísima, también presentó sus resultados. La empresa, que en marzo de este año pasó a manos de Arcor y Danone, registró una pérdida neta de $ 4790 millones durante el primer semestre de 2026, el primer resultado financiero desde que se completó la reorganización societaria que dio origen a La Serenísima Unida.

Los números muestran una mejora respecto del arranque del año. En el primer trimestre, Mastellone había registrado una pérdida neta de $ 11.300 millones, que la propia empresa atribuyó a la estacionalidad del consumo y al arrastre de una menor rentabilidad desde fines de 2025.

Antes del traspaso, Mastellone Hnos. administraba categorías como leche fluida, manteca, dulce de leche y quesos duros, mientras que Danone -quien ya tenía participación en la empresa- explotaba los yogures, postres y quesos blandos en virtud de los acuerdos que ambas compañías mantenían desde fines de la década de 1990.

Actualmente, Mastellone-La Serenísima es una de las más importantes en escala industrial del sector. Según un reciente ranking elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) para el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la empresa se ubica en el segundo lugar en cantidad de recepción de leche, solo por detrás de Saputo. La láctea cerró el periodo con una recepción diaria de 3.500.000 litros (10,8%) .

Los icónicos alfajores marplatenses

Havanna no quedó exenta de la caída del consumo. La empresa marplatense cerró el segundo trimestre de 2026 con una pérdida de $ 747 millones. El resultado toma aún mayor fuerza si se lo compara con el mismo periodo del año anterior, cuando registró ganancias por $ 1044 millones.

El principal deterioro se produjo en el negocio operativo: los ingresos por ventas cayeron 11,23%, hasta $ 31.544 millones. Como consecuencia, la ganancia bruta bajó de $ 16.610 millones a $ 14.671 millones y el resultado operativo se redujo de $ 2959 millones a apenas $ 1166 millones.

“La Sociedad operó en un contexto económico complejo, cuyas principales variables han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional” , sostuvo.

El balance muestra así un deterioro de la rentabilidad más profundo que la caída de las ventas. En el acumulado del primer semestre, Havanna todavía obtuvo una ganancia de $ 7841 millones, aunque fue 18,7% menor a la del mismo periodo de 2025.

Dentro de sus negocios, las franquicias tuvieron un retroceso en el semestre, con una caída del 3,5% en sus ventas (a nivel global), mientras la compañía continúa avanzando con su expansión internacional y la puesta en marcha de su primera planta productiva en Europa.

¿Y Mercado Libre?

El unicornio de Marcos Galperin fue otra de las ganadores. Sus resultados positivos estuvieron traccionados por sus principales mercados, Brasil y México.

La facturación neta e ingresos financieros de la empresa en el segundo trimestre fueron de u$s 10.200 millones, un aumento del 50% interanual , “el ritmo más rápido en cuatro años”, dijo.

En Brasil, los ítems vendidos crecieron 56% interanual y el volumen bruto de mercaderías (GMV, por su sigla en inglés), medido en moneda constante, se incrementó un 39% . En México, la cantidad de productos vendido subió 34% y el GMV lo hizo un 26 por ciento .

En tanto, en la Argentina, los ítems vendidos crecieron 22% interanual y el GMV, 38 por ciento . Un año atrás, la cantidad de productos comercializados lo hizo al 46 por ciento. Es la única operación en toda la región que muestra ese nivel de desaceleración. “ Una demanda más débil del consumidor condujo a un crecimiento más lento del GMV ”, sostuvo la empresa.

En comparación con 2025, Brasil, el mayor mercado de la empresa, amplió su participación sobre la facturación del 51,5% al 54,2% y México -quien recientemente le quitó el segundo puesto a la Argentina-, del 21,4% al 22,7 por ciento.

Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre Fuente: Bloomberg Mayolo Lopez Gutierrez

La Argentina, en cambio, retrocedió más de cuatro puntos: del 22,9% al 18,6% de los ingresos consolidados.

Sin embargo, el país, en términos de contribución directa al negocio, sigue siendo el mercado más rentable de Mercado Libre: entre enero y junio, aportó u$s 1230 millones a los ingresos operativos consolidados, contra u$s 939 millones de Brasil, u$s 650 millones de México y u$s 129 millones de los demás países.