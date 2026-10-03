En esta noticia La contracara del dólar “clavado”: qué advirtió Dal Poggetto

El mercado financiero argentino transita una etapa de reacomodamiento cambiario. En ese contexto, el dólar oficial quebró la barrera de los $ 1500, mientras las cotizaciones paralelas como el dólar blue rondan los $1560.

Frente a ese panorama, la economista y directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, advirtió sobre la inflación en dólares y el freno en el nivel de actividad económica.

Al respecto, se refirió a los límites operativos que enfrenta la actual gestión en el mercado de cambios. “El Gobierno está comprando menos dólares”, aseguró.

La contracara del dólar “clavado”: qué advirtió Dal Poggetto

La especialista, en diálogo con AM Splendid 990, profundizó en los mecanismos de intervención estatal que rigen la macroeconomía, alejados de una liberación absoluta de los mercados financieros. “El Gobierno controla el tipo de cambio y controla la tasa de interés”, afirmó al poner el foco sobre la fuerte regulación que persiste en el esquema del Banco Central.

Al evaluar el estado general de la economía productiva, trazó un duro diagnóstico sobre los componentes que tradicionalmente traccionan el Producto Bruto Interno (PBI).

“La tasa de inversión está cayendo. Las inversiones no están, no tienen un impacto macroeconómico. La inversión no crece, el consumo no crece, crecen las importaciones, pero no alcanza para impactar en el nivel de actividad”, alertó la directora de EcoGo.

A pesar de este panorama contractivo en los sectores tradicionales de la economía interna, la analista rescató que ciertos rubros específicos mantienen un rumbo positivo y logran desacoplarse de la tendencia general. “Del otro lado, lo que crece es la energía y minería, el sistema financiero de la mano del crédito y el agro”, diferenció para explicar la dinámica heterogénea del mercado laboral y productivo.

Por otra parte, Dal Poggetto explicó cómo el Palacio de Hacienda busca estabilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al apelar a la postergación de ajustes en los precios relativos. “Pareciera que el Gobierno está usando el ancla cambiaria y está empezando a usar el ancla tarifaria tratando de sostener una dinámica de precios que corre algo abajo del 2, apuntando que la inflación este año cierre en la zona del 30”, detalló en relación con las metas oficiales. Sin embargo, advirtió que fijar el tipo de cambio genera un desfasaje frente al incremento de costos locales, encareciendo el costo de vida medido en moneda extranjera.

De acuerdo con sus proyecciones, “la contracara de tener un dólar muy clavado, con la inflación que acumula hasta agosto 28%, es una inflación en dólares. La Argentina se está encareciendo en dólares”.