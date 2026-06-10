Molinos Río de la Plata, la empresa de consumo masivo del grupo presidido por Luis Perez Companc, anunció este miércoles la adquisición del negocio NotCo Foods en Argentina y Uruguay.

De esta manera Molinos consolida su propuesta en alimentos saludables, emergentes y en la categoría de congelados.

La chilena NotCo Foods, fundada por Matías Muchnick, nació con la visión de desafiar la manera tradicional de hacer alimentos, impulsando nuevas formas de alimentación y desarrollando categorías vinculadas a alimentos de origen vegetal.

Según aseguró la gigante alimenticia en un comunicado, “la transacción representa una clara oportunidad para seguir ampliando las ocasiones de consumo en las que participa Molinos, sumando nuevas categorías vinculadas a tendencias emergentes de alimentación , entre ellas alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional”.

También, fortalecerá y complementará su propuesta en el negocio de congelados, una categoría clave donde NotCo alcanzó una sólida posición introduciendo novedades relevantes a la dinámica competitiva del segmento.

En un comunicado interno a los colaboradores, Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó: “La incorporación de NotCo Foods representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores. Valoramos la capacidad que ha tenido NotCo para construir una marca relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación”.

Por su parte, Matías Muchnick, fundador de NotCo, destacó: “El acuerdo con Molinos Río de la Plata representa u na enorme validación del camino que NotCo viene construyendo desde su inicio. Es la consolidación de una historia de éxito. Encontramos una nueva casa para NotCo Argentina, que va a permitir continuar con el legado y potenciar todo lo construido en estos años. Esta etapa representa una oportunidad para ampliar el alcance de la marca, acelerar la innovación y acercar la propuesta de NotCo a cada vez más personas, mejorando su vida a través de la alimentación”.

Matías Muchnick, cofundador de NotCo.

L a implementación definitiva de la operación está prevista para las próximas semanas , sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Quién es NotCo

La foodtech NotCo fue creada en 2015 en Chile por Matías Muchnick, Pablo Zamora y Karim Pichara con el objetivo de transformar la industria alimentaria mediante inteligencia artificial.

Justamente, la compañía desarrolló “Giuseppe”, un algoritmo propio capaz de analizar miles de combinaciones de ingredientes vegetales para replicar el sabor, la textura, el aroma y el comportamiento culinario de alimentos de origen animal.

Gracias a esta tecnología, la firma lanzó productos como NotMayo, NotMilk, NotBurger y NotIceCream, que rápidamente ganaron popularidad en Chile y luego se expandieron a mercados como Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos .

La empresa logró atraer inversores de renombre internacional, entre ellos Bezos Expeditions, el fondo de Jeff Bezos, y, en 2021, alcanzó una valuación superior a los u$s 1500 millones, convirtiéndose en el primer unicornio latinoamericano del sector foodtech. Además, en 2022 selló una alianza estratégica con Kraft Heinz para desarrollar productos plant-based a escala global, consolidando su posicionamiento como una de las compañías más innovadoras del segmento alimentario