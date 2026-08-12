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A comienzos de mayo, y a casi un año de que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunciara que se desprendería del control operativo de YPF Agro, su división de venta de combustibles e insumos petroquímicos para el campo, la empresa dio marcha atrás en la decisión.

Es que la petrolera estaba en búsqueda de un socio estratégico que estuviera dispuesto a comprar el 50% del paquete accionario de la división debido a que argumentó no tener el know-how para hacerse cargo del negocio que genera pérdidas en la compañía.

De tal modo, daría lugar a la creación de una empresa mixta en la que YPF mantendría el 50% del capital y de la marca, en tanto el socio se encargaría de la operación comercial. Parte del acuerdo establecía que la nueva compañía sólo podría comprarle gasoil a YPF.

Ahora, durante la presentación de los resultados de YPF correspondientes al segundo trimestre, y según detalló Clarín, Marín anticipó que van a escindir YPF Agro, actualmente bajo el ala de la petrolera estatal, para convertirla en una empresa independiente.

“Vamos a crear una nueva compañía, YPF Agro, que será propiedad de YPF en un 100%”, dijo.

“La propuesta que habíamos pensado para incorporar a un inversor privado no resultó conveniente. Entonces decidimos separar YPF Agro del área de downstream y ubicarla bajo otra vicepresidencia, la de Nuevas Energías, porque queremos poner un mayor foco en el negocio”, sostuvo.

YPF Agro es uno de los jugadores más importantes del sector. A través de acuerdos comerciales que mantiene con distribuidores -más de 100- y productores de todo el país, vende lubricantes, combustibles, productos para la protección y nutrición de cultivos, semillas y biológicos.

Como parte del plan estratégico que está llevando adelante YPF, que consiste en enfocar sus recursos en el desarrollo de Vaca Muerta “para consolidarse como una empresa de shale de clase mundial”, la compañía comenzó a desprenderse de activos.

De hecho, este lunes firmó la venta para desprenderse de su participación en Metrogas y Metroenergía tras aceptar una oferta de Edenor por u$s 780 millones. De esta manera, la petrolera se desprenderá del 70% en la distribuidora de gas de la mitad de Buenos Aires y el conurbano .

Alejandro Wirth

Se trata de la principal distribuidora de gas del país, con 2,4 millones de clientes. Alrededor del 61% de los clientes se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto en 11 partidos del conurbano bonaerense.

Otro de los casos fue el de Profertil. YPF le vendió a Adecoagro el 50% que tenía en la firma, la única fabricante de urea granulada de la Argentina.

Resultados financieros

Después de cerrar un segundo trimestre con resultados financieros y operativos récord, la petrolera revisó al alza sus principales metas para el año y proyectó un EBITDA ajustado cercano a u$s 8000 millones.

La nueva estimación representa una mejora de unos u$s 2000 millones frente al objetivo anterior . Hasta ahora, la compañía esperaba generar un EBITDA ajustado de u$s 6000 millones, sobre la base de un precio del Brent de u$s 63 por barril.

La actualización incorpora un escenario petrolero más favorable. En su presentación de resultados, YPF utilizó como referencias un Brent estimado de u$s 82 y un precio de u$s 75 por barril para la segunda mitad de 2026.