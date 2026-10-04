“No ahogarse en el río”, el desafío de Argentina según un ex Goldman Sachs y qué falta para salir del cepo

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar a la Argentina y dejó entrever que la administración de Donald Trump podría brindar nuevamente apoyo financiero al gobierno de Javier Milei.

“Diría que la estabilización de la Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia. Nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con Estados Unidos”, señaló en una entrevista con Axios.

Las declaraciones de Bessent se producen luego de que el riesgo país cerrara el viernes pasado en 655 puntos básicos, impulsado por factores locales —como la proximidad de las elecciones y el deterioro de algunos indicadores económicos— e internacionales, entre ellos la suba de las tasas de interés.

Consultado sobre la posibilidad de volver a utilizar este tipo de herramientas para intervenir en los mercados financieros, el secretario del Tesoro de EE.UU. sostuvo que “la seguridad económica es seguridad nacional y la seguridad nacional es seguridad económica”.

Al mismo tiempo, el funcionario estadounidense puso como ejemplo el caso de la Argentina y afirmó que Milei es “un gran aliado de Estados Unidos”, destacando además la “importante serie de reformas” impulsadas por la gestión libertaria.

Respecto del rescate financiero que derivó en un swap por u$s 20.000 millones, anunciado el 20 de octubre de 2025, Bessent aseguró que “la oposición estaba tratando de poner a los mercados en su contra y crear un pánico financiero de cara a las elecciones” de medio término de ese año.

Bessent dejó abierta la puerta a un nueva ayuda financiera para Argentina Composición/El Cronista

Explicó que la operación permitió “generar ganancias para el pueblo estadounidense con un swap de monedas plenamente garantizado” y consideró, además, que esa estrategia le permite a Estados Unidos ganar aliados en la región. “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, afirmó.

Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, el Banco Central (BCRA) canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esa intervención del gobierno estadounidense se había concretado en un contexto de tensión financiera en el mercado cambiario local, previo a las elecciones legislativas.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) actualmente no tiene pesos”, celebró Bessent en enero de este año.

Tal como informó El Cronista, la entidad presidida por Santiago Bausilli canceló en enero de este año el tramo activado del swap por el equivalente a u$s 2500 millones.