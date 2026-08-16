El boom de las pizzas y empanadas low cost: quién está detrás de las principales cadenas
Es un modelo que apuesta por locales pequeños, producción centralizada y precios que captan a un consumidor que busca reducir el ticket. El segmento ya representa el 33% del sistema de franquicias y suma jugadores con hasta cientos de sucursales en todo el país
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 16 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.