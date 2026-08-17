YPF concretó el mayor anuncio de inversión de la historia y presentó a su proyecto Argentina LNG para ser incluido dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El monto total será de u$s 51.000 millones durante todo el proyecto, el mayor anunciado en el regimen hasta ahora.

Con este anuncio, la petrolera más que superó los proyectos ya aprobados dentro del régimen. Los 21 proyectos aprobados en el RIGI -de todos los sectores- suman en conjunto u$s 46.708 millones , los que se proyecta que demandarán 95.158 puestos de trabajo. Con este, son 13 los proyectos presentados de gas y petróleo.

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