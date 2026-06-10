Al 31 de marzo, la agroindustrial de la familia Perez Companc cerró su año fiscal con una ganancia cercana a los $ 217.000 millones, alrededor de u$s 133 millones, una cifra tres veces mayor que la registrada en el ejercicio anterior (casi $ 68.000 millones).

Según apuntó la compañía, este resultado responde al aumento en la comercialización de girasol y cereales: la firma alcanzó una molienda total de 5,6 millones de toneladas y un volumen de ventas de 6,6 millones de toneladas .

Esto le permitió a Molinos Agro alcanzar un resultado operativo de $ 313.000 millones, un récord para toda su serie histórica, “producto de una sustancial mejora en los márgenes derivado de una muy buena cosecha en general, los programas de incentivos a las exportaciones y una gran fluidez en la comercialización” , subrayó.

Los programas de incentivos a las exportaciones que implementó el gobierno de Javier Milei, como la baja temporal de retenciones a la soja y el maíz a comienzos del año pasado y su suspensión posterior por un mes, en septiembre de 2025, le valieron a la empresa exportaciones récord de grano desde 2011. Debido a esto, alcanzó exportaciones por 12,4 millones de toneladas.

Tal es así que la firma registró su segundo período de molienda máxima histórica de oleaginosas en lo que respecta a soja y girasol. En el caso de soja, la participación de mercado de Molinos Agro alcanzó el 14,4% sobre la industrialización de soja exclusivamente nacional. En cuanto al girasol, alcanzó una participación de 6,8% sobre el volumen de molienda total .

“El negocio de cereales tuvo una buena performance y salió del terreno negativo del ejercicio anterior, de la mano de un escenario macroeconómico más ordenado, un contexto competitivo más favorable a la rentabilidad y una buena cosecha de maíz (a pesar de la “chicharrita”) junto con una producción récord de trigo", dijo la empresa en su balance.

“La estrategia a largo plazo de la Sociedad radica en consolidar y potenciar su rol de proveedor internacional de productos derivados de la molienda de oleaginosas y cereales para clientes independientes de escala relevante. Dicha estrategia es acompañada en todo momento con altos niveles de eficiencia operativa y de productividad en su planta industrial, instalaciones de acopio y puerto de embarque, así como también en la cadena de originación de materia prima” , agregó, sobre las perspectivas de la compañía.

Ahora, la sociedad avanza con un megaproyecto en Timbúes, Santa Fe. A comienzos de mayo, la compañía obtuvo la aprobación comunal para desarrollar un complejo portuario e industrial en el principal polo agroexportador del país -dentro del corredor de la Hidrovía Paraguay-Paraná- que demandará una inversión mínima de u$s 800 millones.

De concretarse, el emprendimiento constituirá el complejo de molienda de oleaginosas de mayor escala del mundo, con una rotación proyectada cercana a 1,2 millones de toneladas mensuales, según se desprendió del texto de la ordenanza. El proyecto contempla la construcción de hasta tres líneas de procesamiento y molienda de oleaginosas con capacidad individual de 12.000 a 15.000 toneladas diarias .

Molinos Agro es uno de los principales procesadores de poroto de soja y girasol, y forma parte de los diez mayores exportadores de maíz y trigo de la Argentina. Separada de su ‘madre’, Molinos Río de la Plata en 2016, la compañía exporta anualmente, entre otras cosas, el 5% de la harina de soja consumida en el mundo y 2 millones de toneladas de cereales .

Su negocio se focaliza en la industrialización de materia prima, la producción de alimentos para animales, la elaboración de biodiésel y la exportación a granel de maíz, trigo, harina de soja, aceite crudo de soja, lecitina de soja y glicerina refinada. La empresa tiene plantas de acopio de granos en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.