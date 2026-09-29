Mercado Lending acelera el crecimiento de su cartera de crédito y aumenta sus necesidades de financiamiento.

Mercado Lending, la entidad financiera del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago en México, colocó MXN$3,750 millones en certificados bursátiles de largo plazo en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), en su primera incursión en el mercado de deuda pública mexicano.

Los recursos de la emisión serán destinados a diversificar las fuentes de fondeo de Mercado Lending en México y ampliar la colocación de crédito a usuarios y pequeñas y medianas empresas (Pymes) que operan en la plataforma de Mercado Libre, de acuerdo con el prospecto de colocación.

“Esta primera emisión de CEBURES representa un hito para Mercado Libre y Mercado Pago en México, y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra solidez financiera, en el modelo de negocio de la compañía y en su capacidad de ejecución”, dijo Daniel Ruiz, director financiero de Mercado Libre en México.

La operación forma parte de un programa de certificados bursátiles por hasta MXN$30,000 millones, con el que Mercado Lending busca ampliar y diversificar sus alternativas de financiamiento para sostener el crecimiento de su negocio de crédito en México.

En junio, El Cronista informó que Mercado Libre preparaba su llegada a BIVA y contemplaba una emisión de hasta MXN$5,000 millones durante las primeras semanas de agosto. Finalmente, la colocación se realizó por MXN$3,750 millones.

Los principales participantes en la operación fueron Afores, aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión calificados, tesorerías y banca corporativa, según información de Mercado Libre.

“La transacción nos permite diversificar las fuentes de fondeo y extender el perfil de vencimientos, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito, acompañar el crecimiento de más personas y negocios en el país, y así continuar democratizando los servicios financieros”, señaló Ruiz.

Mercado Lending aumenta su fondeo

La emisión llega mientras Mercado Lending acelera el crecimiento de su cartera de crédito y aumenta sus necesidades de financiamiento.

La deuda financiera de Mercado Lending alcanzó MXN$33,086 millones al primer trimestre de 2026, mientras que la deuda neta se ubicó en MXN$26,116 millones, de acuerdo con el prospecto de colocación.

El perfil de vencimientos también muestra una concentración relevante en el corto y mediano plazo. De los vencimientos de deuda previstos entre 2026 y 2030, cerca de MXN$16,634 millones corresponden a 2027, el mayor monto dentro del periodo.

La nueva emisión permite a Mercado Lending incorporar financiamiento proveniente del mercado de valores a las líneas bancarias y estructuras fiduciarias que ya utiliza para financiar su cartera.

Mercado Lending es el brazo financiero del ecosistema de Mercado Libre en México y otorga crédito a consumidores y vendedores que utilizan las plataformas de Mercado Libre y Mercado Pago. Su oferta incluye préstamos personales, líneas de crédito para compras y financiamiento para comercios y Pymes.

Banco Multiva fungió como representante común de los tenedores de los certificados, mientras que BBVA, Santander y HSBC participaron como intermediarios colocadores, según el prospecto definitivo.

Mercado Libre aumenta su apuesta por México

La colocación de Mercado Lending ocurre en un momento de fuerte expansión de Mercado Libre en México.

Este año, la compañía anunció una inversión de u$s4,500 millones en México, 35% superior a la realizada el año anterior. Con ello, la inversión acumulada de Mercado Libre en el país durante los últimos seis años se acercaría a u$s14,000 millones.

La compañía prevé que esta inversión contribuya a la creación de aproximadamente 8,500 empleos en áreas de logística, tecnología, negocios y funciones corporativas, con lo que su plantilla en México alcanzaría cerca de 42,000 colaboradores al cierre del año.

México es actualmente el segundo mercado más importante para Mercado Libre en América Latina. De acuerdo con la compañía, cerca de 45% de las pequeñas y medianas empresas que participan en su ecosistema obtienen de Mercado Libre su principal fuente de ingresos.