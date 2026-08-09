¿Cae o sube el consumo en la Argentina? Galperin cuestionó los datos de una entidad empresaria
En su cuenta de X, el fundador de Mercado Libre aseguró que sería más válido tomar el volumen transaccionado en su plataforma, pese a que el último balance informó desaceleración en un “contexto desafiante” y de “demanda más débil”
El crudo atraviesa un período de fuerte volatilidad por las tensiones en Medio Oriente, mientras las perspectivas de demanda ponen un límite a las subas. Qué mirar antes de invertir y cuáles son las empresas que recomiendan los especialistas.