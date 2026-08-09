Marcos Galperin, fundador y executive chairman de Mercado Libre, volvió a verse en el medio de una polémica a través de su actividad en X.

Este domingo, el emprendedor, uno de los empresarios más identificados y entusiastas con el gobierno de Javier Milei, cuestionó que se utilicen los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como parámetro válido para dimensionar el nivel de consumo de bienes y servicios en el país.

“ Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina, que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo ”, escribió el ex CEO de MELI en su cuenta de X.

Lo hizo sobre un posteo que reproduce los datos que CAME divulgó el mismo día: caída de ventas minoristas del 3,8% interanual en julio y del 2,1% frente a junio; baja acumulada del 2,7% desde enero.

“ MASTERCLASS ”, lo elogió -así, todo en mayúscula- Milei, quien reposteó el mensaje de Galperin en X.

El reporte de CAME desglosa que seis de las siete actividades que releva mostraron retrocesos en la comparación interanual.

Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (5,5%) y Alimentos y bebidas (5,4%). En contraste, el único rubro en terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (1%).

En términos acumulados, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registra una caída del 10,3% desde el inicio del año. Le sigue Textil e indumentaria, con una baja del 4,6 por ciento.

En sentido opuesto, sólo dos rubros mostraron crecimiento en lo que va del año: Farmacia (3,4%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (0,3%).

“ El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad ”, describió CAME sobre la performance de julio.

La entidad describió una “ demanda defensiva y fragmentada ”.

“ En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario ”, detalló.

“ Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores ”, agregó e indicó que “ los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada ”.

El índice general de ventas minoristas de CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad. En ese sentido, durante julio, relevó que las ventas online hechas por los comercios con local a la calle crecieron 14,9% interanual, aunque con una baja mensual desestacionalizada del 0,1 por ciento.

El miércoles, Mercado Libre difundió su balance del segundo trimestre. Informó que, en sus 18 países, la cantidad de ítems vendidos creció 56% y el volumen bruto de mercaderías, en moneda constante, se incrementó un 39%.

En la Argentina, esto último subió 28%. La cantidad de productos vendidos, 22% contra 35% al 31 de marzo y 46% a junio de 2025.