Brasil atraviesa un domingo de elecciones en el que cerca de 180 millones de electores deberán decidir al futuro presidente. Además, gobernador en 26 estados y la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
En ese clima asoman, principalmente, dos candidatos como los favoritos: el actual mandatario Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).
Seguí la cobertura de El Cronista minuto a minuto...
Flávio Bolsonaro pidió un cambio y se mostró confiado para ganar en primera vuelta
El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición en las elecciones de Brasil, votó esta mañana en Río de Janeiro y aseguró que el país necesita un cambio de rumbo, en un mensaje dirigido contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro emitió su voto en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.
Fue uno de los primeros candidatos en sufragar y llegó al establecimiento con una camisa amarilla y el número 22, correspondiente a su candidatura, en un adhesivo colocado sobre el pecho.
Lula ya votó y llamó a elegir “pensando en nuestros hijos”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, y llamó a los ciudadanos a participar de las elecciones con una mirada puesta en las próximas generaciones: “Votemos pensando en nuestros hijos”.
Lula llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo acompañado por dirigentes y referentes de su espacio, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet.
El mandatario ingresó al establecimiento en medio de un importante operativo de seguridad y previamente se acercó a saludar a los simpatizantes que se habían concentrado en el lugar.