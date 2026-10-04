Elecciones en Brasil 2022: que dicen las encuestas de último momento entre Lula y Bolsonaro

Brasil atraviesa un domingo de elecciones en el que cerca de 180 millones de electores deberán decidir al futuro presidente. Además, gobernador en 26 estados y la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En ese clima asoman, principalmente, dos candidatos como los favoritos: el actual mandatario Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).

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Flávio Bolsonaro pidió un cambio y se mostró confiado para ganar en primera vuelta El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición en las elecciones de Brasil, votó esta mañana en Río de Janeiro y aseguró que el país necesita un cambio de rumbo, en un mensaje dirigido contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro emitió su voto en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. Fue uno de los primeros candidatos en sufragar y llegó al establecimiento con una camisa amarilla y el número 22, correspondiente a su candidatura, en un adhesivo colocado sobre el pecho.