Globant presentó MuleSoft AI Pod, una unidad de servicio AI-native orientada a acelerar la integración de sistemas empresariales. Operado por agentes de inteligencia artificial y supervisado por expertos de Globant, el servicio permite conectar aplicaciones y datos de forma más eficiente y segura.

Está disponible a través de Glob.AI, el nuevo modelo con el que las organizaciones acceden, compran y despliegan servicios de IA de calidad enterprise y pagan por los resultados producidos.

MuleSoft AI Pod: un avance en la integración empresarial

La nueva solución de Globant permite reducir los tiempos de migración de meses a semanas al ofrecer una conectividad segura basada en APIs. Esto representa un cambio significativo para las organizaciones que luchan por integrar sistemas desconectados y gestionar los datos de manera efectiva. La combinación de IA y conocimientos humanos busca eliminar las barreras existentes y acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial en las empresas.

El lanzamiento de MuleSoft AI Pod responde a la creciente necesidad de las organizaciones de avanzar desde la experimentación con IA hacia su implementación en producción. Las empresas, muchas veces, se ven limitadas por sistemas desactualizados y una falta de datos accesibles. Esta herramienta tiene como objetivo transformar ese panorama, facilitando la integración y el manejo de información crítica para la toma de decisiones.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Beneficios concretos de MuleSoft AI Pod

MuleSoft AI Pod ofrece tres configuraciones según la hoja de ruta y el entorno técnico de cada cliente: Lean, Scaled y Advanced. Están diseñadas para gestionar aproximadamente seis, hasta 12 y hasta 24 flujos de integración o APIs por mes, respectivamente.

La optimización en el tiempo de entrega se traduce en una reducción del 15% al 25% en el tiempo necesario para que las empresas obtengan resultados a partir de sus proyectos de integración. Esto no solo mejora el rendimiento empresarial, sino que también garantiza que las organizaciones puedan responder rápidamente a las demandas del mercado y a las tendencias emergentes.

La implementación de MuleSoft AI Pod se conjuga con tendencias más amplias en el mundo empresarial, como la transformación digital y la creciente importancia de la inteligencia artificial. En un contexto donde las empresas deben adaptarse constantemente a un entorno tecnológico cambiante, contar con herramientas que faciliten la integración y optimización de procesos es esencial para mantenerse competitivos.

La solución se enfoca en resultados concretos de integración: automatiza tareas repetitivas, mejora la disponibilidad de datos y permite que los especialistas concentren su trabajo en decisiones de arquitectura, seguridad y negocio. La supervisión de expertos de Globant forma parte central del servicio y garantiza control durante todo el proceso.

La relevancia de MuleSoft AI Pod hoy

MuleSoft AI Pod mejora los procesos internos y prepara a las organizaciones para nuevos desafíos. Mientras las empresas exploran el potencial de la IA, este tipo de servicio permite integrar tecnologías emergentes de forma efectiva y segura.

“A medida que las organizaciones buscan escalar el uso de Agentforce y otras iniciativas de IA en toda la empresa, contar con sistemas integrados y datos preparados para su uso se vuelve esencial”, afirmó Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant. “MuleSoft ayuda a establecer la base de conectividad que hace posibles estas iniciativas. Con MuleSoft AI Pod, Globant ayuda a sus clientes a ampliar sus capacidades de integración de forma segura y controlada, con la supervisión de expertos necesaria para implementar estas tecnologías en entornos empresariales.”

Con la experiencia de Globant como socio de Salesforce, MuleSoft AI Pod surge como una respuesta a las necesidades actuales del mercado. Mientras más empresas buscan modernizar sus sistemas y adoptar la IA como parte de su estrategia, esta herramienta se posiciona como una opción valiosa para fortalecer la integración empresarial y alcanzar un mejor rendimiento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.