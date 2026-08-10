Lo que el balance de Mercado Libre dice (y no dice) de la Argentina de Javier Milei

Mercado Libre volverá a ampliar su red logística en la Argentina. Después de anunciar este año un nuevo centro de almacenamiento en Escobar, otro en Tres de Febrero y la apertura de un centro de última milla en Don Torcuato, la compañía confirmó ahora que construirá su primer centro de almacenamiento en el interior del país.

El proyecto estará ubicado en Estación Juárez Celman, Córdoba, demandará una inversión de u$s 91 millones y abastecerá a las regiones Centro, NOA y NEA.

La inversión forma parte del plan de u$s 3400 millones que el unicornio fundado por Marcos Galperin anunció para 2026 en la Argentina.

En ese marco, la empresa viene acelerando la expansión de su infraestructura logística para acompañar el crecimiento del comercio electrónico y reducir los tiempos de entrega en distintas regiones del país.

El primer paso fuera del AMBA

El nuevo centro tendrá 60.000 metros cuadrados, capacidad para almacenar hasta seis millones de productos y generará 2000 puestos de trabajo directos. Será el quinto centro de almacenamiento en el país y el segundo anunciado durante este año.

La obra será desarrollada por Plaza Logística, socio de la compañía en este tipo de proyectos, y la inauguración está prevista para fines de 2027.

La empresa ya tiene presencia en Córdoba. Actualmente opera cinco centros de última milla, mientras que más de 18.000 PyMEs de la provincia comercializan sus productos a través de la plataforma. En febrero de 2027 comenzará a funcionar la nueva oficina de Villa Allende, donde trabajarán alrededor de 1300 empleados.

Cómo queda la red logística de Mercado Libre

La mayor obra que hoy tiene en marcha está ubicada en Escobar, donde construye el que será el mayor centro de almacenamiento de la compañía en la Argentina. El complejo, desarrollado junto con Plaza Logística, demandará una inversión conjunta de u$s 115 millones y tendrá más de 100.000 metros cuadrados.

Cuando entre en funcionamiento, previsto para fines de 2026, permitirá almacenar más de dos millones de productos voluminosos y procesar hasta 130.000 artículos por día. Según la empresa, con esta incorporación cuadruplicará su capacidad para este tipo de mercadería en menos de 18 meses.

La elección de Escobar respondió a la disponibilidad de tierra y a la cercanía con los principales accesos del AMBA. El predio se convertirá en el principal punto de abastecimiento para productos de gran tamaño, como electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar.

Otro de los desarrollos que avanza este año está ubicado sobre Camino del Buen Ayre, en Tres de Febrero. Allí la compañía invertirá u$s 65 millones para poner en marcha un nuevo centro de almacenamiento de 58.000 metros cuadrados.

El establecimiento tendrá capacidad para guardar 570.000 productos de gran volumen y despachar hasta 100.000 unidades por día. Además, la empresa estima que incorporará 400 trabajadores una vez que comience a operar.

La expansión de la red también incluyó la apertura de un nuevo depósito de última milla en Don Torcuato, partido de Tigre. La instalación demandó u$s 1,3 millones y fue desarrollada junto con Loginter.

El edificio ocupa 11.000 m2 y puede procesar hasta 60.000 paquetes diarios, equivalentes a 1,5 millones de envíos por mes. Desde allí abastece a Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Isidro.

A diferencia de los centros de almacenamiento, esta instalación está orientada a acelerar la distribución de los pedidos en el último tramo del recorrido.