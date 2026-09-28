Apertura de Centro de Distribución de Mercado Libre en El Salto, Jalisco | Cortesía

La compañía de comercio electrónico, Mercado Libre, inauguró su segundo fulfillment center en El Salto, Jalisco, con el que suma cinco sitios logísticos en el estado. La instalación de 100,000 metros cuadrados amplía una red que ya moviliza más de un millón de paquetes a la semana en la entidad, aseguró la empresa.

La apertura tiene el objetivo de robustecer la red de la empresa para acercar productos a más personas, acortar los tiempos de entrega y conectar a los vendedores de la región con compradores de todo el país.

En la inauguración, donde estuvo presente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, David Geisen, director general de Mercado Libre México y senior VP de commerce para hispanos, dijo que “la apertura en El Salto refleja la confianza de Mercado Libre en Jalisco y en México. Con una inversión de 911 millones de pesos en el estado y la creación de más de 900 empleos directos, con lo que sumamos una capacidad de más de 3,600 envíos por hora desde este centro, lo que se traduce en más oportunidades para los emprendedores y las PyMEs mexicanas”.

Lemus Navarro agregó que esta inversión de Mercado Libre “es señal del enorme interés que desata en el apetito del desarrollo económico de Jalisco en el mundo”.

Por su parte, Omar Ramírez, director Sr. de logística de Mercado Libre, dijo que “este centro de distribución en El Salto refuerza el papel estratégico de Jalisco como polo logístico y de comercio electrónico para el Bajío y occidente del país. Con él incrementamos nuestra capacidad para responder al ritmo con que crece la demanda en la región”.

Mercado Libre sigue invirtiendo para expandir su huella en México, país que ya representa un cuarto de su facturación global, en mayo pasado anunció una inversión de más de u$s 4,600 millones de dólares tan sólo para este año 2026 con el fin de continuar fortaleciendo sus capacidades en logísticas, tecnológicas y de servicios financieros.

Actualmente, Mercado Libre cuenta ya con 16 centros de distribución en el país, 124 sitios logísticos entre cross-docking y centros de última milla, así como una red de casi 1.7 millones de metros cuadrados de infraestructura, que impulsan el comercio electrónico y la generación de empleo.

Asimismo, la operación en Jalisco forma parte del impacto que Mercado Libre genera en el desarrollo económico y social de México. Tan solo en 2025, su ecosistema aportó más de MXN $106,400 millones de pesos a la economía mexicana, equivalentes a aproximadamente el 0.4% del PIB.